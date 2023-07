Adidas: Aktie zieht an

Die Adidas-Aktie gehört heute zu den Gewinnern im Dax. Im frühen Handel liegt die Aktie mit über 1,7 Prozent im Plus bei 179,60 EUR. Der Grund: Die Berenbank Bank ist positiv gestimmt für den Sportartikelhersteller.

Adidas befinde sich derzeit am Beginn einer „aufregenden mehrjährigen Turnaroundstory“, was die Erhöhung des Kursziels von 180 EUR auf 220 EUR rechtfertige. Langfristig sei sogar ein Kurs von über 300 EUR drin.

In der Tat sieht es seit der Übernahme des Chefsessels durch Björn Gulden gut aus. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn mit über 35 Prozent im Plus. Allerdings ist die Marke von 180 EUR charttechnisch ein Widerstandslevel, an dem die Aktie in den vergangenen Wochen mehrfach gescheitert ist.

(mit Material von dpa-AFX)