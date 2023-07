Anschlag in Tel Aviv nach Israels Militäreinsatz in Dschenin

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tel Aviv/Dschenin (Reuters) - Inmitten des Großeinsatzes des israelischen Militärs im besetzten Westjordanland hat ein Palästinenser-Anschlag in Tel Aviv Furcht vor einer weiteren Eskalation der Gewalt im Nahost-Konflikt geschürt.

Ein Palästinenser habe mit seinem Auto in der israelischen Wirtschaftsmetropole erst Passanten gerammt und dann auch einige mit einem Messer attackiert, teilte die Polizei am Dienstag mit und sprach von Terrorismus. Acht Menschen seien verletzt worden. Bei dem Täter handele es sich um einen 20-Jährigen aus dem Westjordanland. Er sei von einem bewaffneten Zivilisten erschossen. Die radikale Palästinenser-Gruppe Hamas reklamierte die Tat für sich. Der Angreifer gehöre zur Hamas und habe Vergeltung für den seit Montag andauernden Einsatz des israelischen Militär in Dschenin üben wollen, bei dem mindestens zehn Palästinenser getötet und rund 100 verletzt wurden, teilte die im Gazastreifen herrschende Islamisten-Gruppe mit.

Israel stellte ein baldiges Ende seines Großeinsatzes gegen militante Palästinenser im Flüchtlingslager Dschenin in Aussicht. Man sei kurz davor, die gesetzten Ziele zu erreichen, sagte der Nationale Sicherheitsberater Zachi Hanebi dem Radiosender Kan. In Dschenin waren in der Nähe des Flüchtlingslagers sporadische Schüsse und Explosionen zu hören, aber in Teilen der Stadt war es ruhig und das Leben verlief relativ normal. Die Strom- und Wasserversorgung im Lager und in einigen Teilen der Stadt blieb jedoch unterbrochen, nachdem Bulldozer, die auf der Suche nach improvisierten Bomben Straßen umpflügten, Stromkabel und eine Hauptwasserleitung durchtrennt hatten.

Der Einsatz mit Hunderten Soldaten und Kampfdrohnen im besetzten Westjordanland hatte Montagfrüh begonnen. Dabei kam es zu den schwersten Kämpfen in Dschenin seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond brachte nach eigenen Angaben gut 3000 der 14.000 Bewohner aus dem dicht besiedelten Dschenin in Sicherheit. Die radikale Palästinenser-Gruppe Islamischer Dschihad bezeichnete vier der Toten als ihre Kämpfer, die Hamas bekannte sich zu einem fünften. Ein Vertreter des Islamischen Dschihad bezeichnete den Anschlag in Tel Aviv als eine erste "Reaktion des Widerstands auf die Geschehnisse in Dschenin". Erst im Mai war es zwischen Israel und dem Islamischen Dschihad im Gazastreifen zu tagelangen Kämpfen mit Raketenbeschuss und Luftangriffen gekommen.

Der israelische Militäreinsatz richtet sich gegen militante Palästinenser-Gruppen, die das Flüchtlingslager nach israelischer Auffassung als Rückzugsort nutzen und von dort aus Anschläge vorbereiten. Dschenin galt schon vor der jüngsten Eskalation als ein Zentrum der Gewaltspirale in Nahost. Seit mehr als einem Jahr hat es dort regelmäßig Razzien gegeben, bei denen auch immer wieder Menschen getötet wurden. Anlass waren eine Serie palästinensischer Anschläge in israelischen Städten und Siedlungen.

