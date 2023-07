APA ots news: Erster UBM Green Bond erfolgreich platziert - ANHÄNGE

Wien (APA-ots) - * 50 Millionen für nachhaltige Projektentwicklungen * Grüne Anleihe stark von Retail-Investoren geprägt * "Finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil" Der 7% UBM Green Bond 2023-2027 (ISIN AT0000A35FE2) wurde erfolgreich platziert und die Bücher am gestrigen Montag geschlossen. "Wir freuen uns über den Erfolg unserer ersten Grünen Anleihe und das starke Vertrauen der Privat-Investoren in die UBM als Emittentin", betont Patric Thate, Finanz-Vorstand der UBM Development AG. "Unsere Fähigkeit auch in schwierigen Zeiten Anleihekapital am Markt aufzunehmen, ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses Kapital ermöglicht es uns, sehr rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren." Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2018-2023 eingeladen, die bestehenden Anleihen in den neuen vierjährigen UBM Green Bond umzutauschen. Dieses Angebot wurde von rund einem Viertel der Inhaber der UBM-Anleihe 2018-2023 angenommen. Der UBM Green Bond 2023 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Die Nachfrage war stark von Retail-Investoren geprägt. Geplanter Valutatag ist der 10. Juli 2023. Die Notierung des UBM Green Bonds 2023 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt. Die Raiffeisen Bank International AG war Global Coordinator & Sustainability Structuring Agent der Transaktion. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert. Zwtl.: Disclaimer Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der UBM Development AG ("Emittentin") dar und sind nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2023 erfolgen ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg ("Angebot") an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts, samt Nachtrag vom 22.06.2023, (einschließlich weiterer allfälliger Nachträge und Ergänzungsblätter), der von der FMA am 14.06.2023 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg notifiziert werden wird (zusammen der "Prospekt"). Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2023 zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht worden und ist am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich sein. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2023 zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich. UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.