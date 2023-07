BaFin - Höhere Zinsen und Inflation bergen Risiken für Versicherer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutsche Versicherungsaufsicht hält die Branche insgesamt trotz aktueller Herausforderungen für robust - warnt aber vor den Folgen von Inflation und höheren Zinsen.

Durch den Zinsanstieg hätten sich die wirtschaftlichen Bedingungen der Versicherer zwar verbessert, sagte der zuständige Exekutivdirektor Frank Grund von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Dienstag in Berlin. Dies sorge für mehr Erträge, was letztlich auch den Kunden zugutekomme. "Die gestiegenen Zinsen und die Inflation bringen für die Versicherer aber auch Risiken mit sich." Kehrseite seien hier die sogenannten stillen Lasten in den Bilanzen.

Derzeit sehe er in solchen nicht realisierten Bewertungslücken kein großes Problem für Lebensversicherer und Pensionskassen, sagte BaFin-Experte Grund. Denn im Kern gehe es um festverzinsliche Anlagen. Wenn die Versicherer diese Papiere bis zur Endfälligkeit hielten, dürfte es keine Auswirkungen geben. Bislang hätten noch keine Firmen diese stillen Lasten realisieren müssen, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Wer seine Liquidität aber nicht im Griff habe, könnte hier Probleme bekommen, wenn etwa das Neugeschäft nachlasse, warnte Grund auf einer Regulierungskonferenz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Die Inflation treffe die Versicherer derweil bei steigenden Löhnen und Verwaltungskosten und sorge bei Sachversicherern für höhere Schadensummen. Die Versicherer sollten sich auf höhere Inflationsraten einstellen, mahnte Grund. In puncto Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI) interessiere sich die Aufsicht dafür, ob die Versicherer genug Mittel hätten, um ihre Geschäftsmodelle umzubauen. Die Frage sei zudem, ob die Firmen die Risiken von KI richtig angingen. Denn die Branche verfüge über sensible Daten und sei ein beliebtes Ziel von Cyber-Attacken. "Hier ist noch einiges zu tun, um Versicherungsunternehmen grundsätzlich noch resilienter gegen IT-Risiken zu machen", sagte Grund.

Die Politik debattiert derzeit auch über eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden für Gebäude. Finanzstaatssekretär Florian Toncar sagte, es gebe gute Gründe, eine solche Versicherung abzuschließen. "Aber eine Verpflichtung in der Fläche ist aus unserer Sicht nicht angezeigt und nicht verhältnismäßig." Bundesländer, die dies allerdings wollten, könnten dies durchaus auf Landesebene einführen, sagte der FDP-Politiker. "Ich ahne aber, dass es dann so wichtig auch wieder nicht ist." Beim Thema Nachhaltigkeit plädierte Toncar für Pragmatismus und dass man nicht alles im Detail regeln müsse. Vielmehr gelte es, einen klugen Rahmen zu setzen und Raum für mehr Flexibilität zu ermöglichen.

Der Lobby-Verband GDV forderte weniger Berichts- und Dokumentationspflichten der Firmen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Die EU-Kommission erarbeitet derzeit Standards dafür (ESRS). Die Vorgaben sollen für alle Wirtschaftsbereiche gelten und in den Nachhaltigkeitsberichten für 2024 angewendet werden. "Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Vereinfachungen umzusetzen", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)