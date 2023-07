Fall Warburg - Bundestag blockiert wohl erstmals Einsetzung von U-Ausschuss

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird der Bundestag aller Voraussicht nach einen Antrag der Opposition auf einen Untersuchungsausschuss ablehnen.

Der Antrag auf Einsetzung des Sondergremiums zum Finanzskandal rund um die Hamburger Warburg Bank und die Rolle des damaligen Hamburger Bürgermeisters und jetzigen Kanzlers Olaf Scholz sei verfassungswidrig, sagte der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner in Berlin. Deswegen haben die Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP am Dienstag im Geschäftsordnungsausschuss gegen das Ansinnen der Union gestimmt. Gleiches ist am Mittwoch im Plenum des Bundestags geplant. Fechner erklärte, CDU/CSU wollten vor allem Handlungen der Verwaltung in Hamburg untersuchen lassen, wofür der Bund aber nicht zuständig sei. "Es muss einen Bundesbezug geben." Nur Teile des Antrags der Union seien zulässig und könnten Gegenstand eines abgespeckten U-Ausschusses werden.

Die Union kündigte umgehend eine Verfassungsklage in Karlsruhe an, sollte die Ampel nicht noch nachgeben. Die Regierungskoalition verhalte sich unmöglich, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Es ist das allererste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass parlamentarisches Recht ausgehebelt wird." Die Opposition kann eigentlich mit mindestens einem Viertel der Stimmen einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Allerdings muss zuvor im Geschäftsordnungsausschuss mit einfacher Mehrheit der inhaltliche Rahmen festgelegt werden. Das ist in der Regel eine Formalie, nicht aber hier wegen des Streits, ob der Bund überhaupt zuständig ist. In Hamburg gibt es bereits einen U-Ausschuss.

Die Union gab sich siegessicher: "Wir gehen fest davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht diese dramatische Beschneidung der Minderheitenrechte für verfassungswidrig halten wird", sagte CDU-Finanzpolitiker Matthias Hauer der Nachrichtenagentur Reuters. "Substanzielle Änderungen unseres Antrags können wir nicht akzeptieren." Es habe auch in der Vergangenheit schon parallel stattfindende Untersuchungsausschüsse in Bund und Land gegeben, zum Beispiel zur rechtsextremistischen Terrorzelle NSU. Laut dem SPD-Rechtspolitiker Fechner ist in Karlsruhe erst im Laufe des nächsten Jahres mit einer Entscheidung zu rechnen.

Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge forderte die Union auf, einen verfassungsgemäßen Untersuchungsauftrag zu entwerfen. "Die überwältigende Mehrheit der Sachverständigen hat der Union mitgegeben, dass der Untersuchungsauftrag anders formuliert werden muss." Die Minderheitenrechte seien aus Sicht der Grünen extrem wichtig. Aber die Ampel könne einem nicht-verfassungsgemäßen Auftrag nicht zustimmen: "Es liegt jetzt an der Union, ob sie den Auftrag noch einmal neu formuliert. Wir haben ihr sehr klar gesagt, wo unsere Bedenken liegen." Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte, der Antrag müsse sich klar auf die Bundesebene beziehen. "Wir sind da jederzeit gesprächsbereit."

MILLIARDENSCHWERER SCHADEN FÜR STAAT

Pikant ist der Fall wegen der Rolle von SPD-Politiker Scholz. Ihm wird vorgeworfen, in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister Einfluss auf die Cum-Ex-Steueraffäre genommen zu haben. Scholz hat dies mehrfach zurückgewiesen, auch vor dem Untersuchungsausschuss in Hamburg. Die Steuerbehörden der Hansestadt hatten in dem Fall auf eine Forderung von 47 Millionen Euro an die Warburg Bank verzichtet. Scholz hatte damals - in den Jahren 2016 und 2017 - mehrfach Kontakt mit dem Warburg-Miteigentümer Christian Olearius. An Details kann sich der Kanzler nach eigenen Angaben nicht mehr erinnern.

Bei Cum-Ex-Geschäften war dem deutschen Staat ein Schaden von geschätzt mindestens zwölf Milliarden Euro entstanden. Anleger ließen sich dabei eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden mit Hilfe von Banken mehrfach erstatten. Dazu verschoben sie um den Stichtag der Dividendenzahlung herum untereinander Aktien mit - im Fachjargon cum - und ohne - genannt ex - Dividendenanspruch.

