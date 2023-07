Frühere NPD könnte staatliche Parteienfinanzierung verlieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Karlsruhe (Reuters) - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe prüft seit Dienstag den Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung für die frühere NPD.

Der Zweite Senat warf in der mündlichen Verhandlung unter anderem die Frage auf, ob die NPD, die sich im Juni in "Die Heimat" umbenannte, überhaupt noch eine Partei ist. Der als Sachverständige geladene Politikwissenschaftler Steffen Kailitz sprach von einem Verfallsprozess. Auch bei der Umbenennung der NPD in "Die Heimat" gehe es "drunter und drüber". Einige Landesverbände lehnen den neuen Namen ab.

Das Bundesverfassungsgericht prüft an zwei Tagen den Antrag von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat, die Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Im Januar 2017 hatten die Karlsruher Richter eine Verfassungsfeindlichkeit der NPD festgestellt, ein Verbot aber abgelehnt, weil die Bedeutung der Partei gering sei und sie keine Bedrohung für die Demokratie darstelle. Gleichzeitig stellte das Gericht damals fest, dass verfassungsfeindliche Parteien nicht staatlich finanziert werden müssen. Daraufhin wurde das Grundgesetz im Juni 2017 ergänzt. Es sieht seitdem vor, dass verfassungsfeindliche Parteien keine Wahlkampfkostenerstattung und keine Steuerbefreiung für Spenden erhalten.

Entscheiden über den Entzug der Parteienfinanzierung kann aber nur das Bundesverfassungsgericht. Deshalb stellten Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat den entsprechenden Antrag. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sagte am Dienstag in Karlsruhe, es sei der Bevölkerung noch nie zu erklären gewesen, dass Verfassungsfeinde mit Steuermitteln unterstützt würden.

Die NPD/Heimat hatte in ihren Schriftsätzen den Ausschluss der Partei von Finanzmitteln als Verletzung der Chancengleichheit der Parteien gerügt, die im Grundgesetz garantiert ist. Der Verhandlung selbst blieben ihre Vertreter fern, nachdem sie ihre Teilnahme zwei Stunden vor Beginn abgesagt hatten. Es sei kein faires Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zu erwarten, begründete die Partei den Schritt. Nach Aussage der Vorsitzenden Richterin des Zweiten Senats, Doris König, handelte es sich um "einen einmaligen Fall in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts." Aber die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung sei freiwillig. Auch ohne die Anwesenheit der Partei könne verhandelt werden.

PARTEI PROFITIERT VON STEUERBEFREIUNG BEI ERBSCHAFTEN

Gegenwärtig erhält die Partei keine Finanzmittel mehr, weil sie sowohl in den Bundestags- und Landtagswahlen als auch bei der letzten Europawahl nicht den erforderlichen Stimmenanteil erreichte. Dieser lag immer unter einem Prozent. Bei Spenden und Erbschaften ist sie jedoch weiterhin von Steuern befreit. Noch 2021 wurden ihr laut Rechenschaftsbericht über 750.000 Euro vererbt. Die Steuerersparnis betrug rund 200.000 Euro. Auch das Steuerprivileg würde entfallen, wenn das Bundesverfassungsgericht dem Antrag entspricht.

Die Verfassungsfeindlichkeit der Partei, die Voraussetzung für den Entzug der Parteienfinanzierung ist, muss das Bundesverfassungsgericht erneut prüfen. Der Sachverständige Kailitz zitierte dazu aus dem Aktionsprogramm: Nach diesem gehören nur ethnisch Deutsche zum Staatsvolk, die deutsche Staatsbürgerschaft zählt nicht. Ausländer sollen aus dem Rentensystem ausgeschlossen und rückgeführt werden, zahlreiche demokratische Rechte sollen für sie nicht gelten. Bundesverfassungsrichterin Christine Langenfeld verglich die Forderungen mit einer Art "Apartheidsregime", das die Partei einführen wolle.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird erfahrungsgemäß frühestens drei Monate nach der Verhandlung verkündet.

