Lindner legt im Haushaltsstreit mit Kollegin Paus nach

BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsstreit zwischen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) geht in eine neue Runde. Als Reaktion auf Bedenken von Paus gegen Einsparungen beim Elterngeld twitterte Lindner am Dienstag: "Wenn die zuständige Kollegin selbst von der Änderung beim Elterngeld nicht überzeugt ist, dann kann und sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag in anderer Weise erbringen."

Hintergrund ist das Vorhaben, die Einkommensgrenzen beim Elterngeld zu senken. Dadurch sollen Eltern mit besonders hohem Einkommen keinen Anspruch auf diese staatliche Leistung mehr haben, um so die Belastung für den Bundeshaushalt zu reduzieren. Einem "Spiegel"-Bericht zufolge bedauert das Paus-Ministerium diese Einschnitte und warnt vor "negativen Auswirkungen auf die gleichstellungspolitischen Ziele der Bundesregierung".

Nach zähen Verhandlungen soll Lindners Haushaltsentwurf an diesem Mittwoch das Kabinett passieren. Vorausgegangen war eine monatelange Debatte um die Ausgaben für die von Paus angepeilte Kindergrundsicherung./ax/DP/men