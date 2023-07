OTS: AECSV / AEC Specialty Vehicles startet als Antwort auf die Nachfrage ...

AEC Specialty Vehicles startet als Antwort auf die Nachfrage europäischer Kunden nach ausgewählten Fahrzeugen aus Nordamerika mit Verbrennungsmotoren von General Motors (FOTO) St. Catharines, Kanada (ots) - Das neu gegründete Automobilunternehmen AEC Specialty Vehicles (AECSV) (http://www.aecsv.com) , eine Tochtergesellschaft der AEC Group (http://www.aecsolutions.com) , stellt sich heute offiziell vor. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Import ausgewählter nordamerikanischer Nischenfahrzeuge mit Verbrennungsmotor aus dem Hause General Motors (GM) sowie auf ausgewählte Ersatzteile und Zubehör, um die individuelle Nachfrage auf dem europäischen Markt zu bedienen. AECSV wird eine Reihe von Spitzenmodellen des amerikanischen Unternehmens über ausgewählte Händler in europäischen Märkten vermarkten und vertreiben. Die ersten Modelle, die ab diesem Monat für europäische Kunden erhältlich sein werden, sind der Cadillac Escalade und XT6, der Chevrolet Silverado, Tahoe und Suburban sowie der GMC Sierra. AECSV beabsichtigt, das Portfolio im Laufe des Jahres um weitere Modelle zu erweitern. AECSV wurde als Tochtergesellschaft von AEC, einem seit 1996 weltweit tätigen Dienstleister für Mobilitätslösungen gegründet, um die wachsende Nachfrage nach Fahrzeugen aus Nordamerika in Europa zu bedienen und deren Import, Zulassung und Vertrieb in europäischen Märkten zu ermöglichen. AECSV wird außerdem die offiziellen Ersatzteile und das passende Zubehör für die Wartung ausgewählter Modelle liefern, welche ab Herbst 2023 verkauft werden."Der Launch von AEC Specialty Vehicles als neuer, agiler Akteur ist eine unglaubliche Chance für die AEC Group. Wir freuen uns sehr, die europäischen Kunden mit diesen besonderen Nischenfahrzeugen zu beliefern. AECSV kombiniert Flexibilität mit Fachwissen und Erfahrung, Zugang zu einem starken Netzwerk und einer hochmodernen Infrastruktur", kommentiert Andrew Pilsworth, CEO der AEC Group. Das vollständige Produktportfolio der ausgewählten 2023er Modelle von AECSV finden Sie unter http://www.aecsv.com/gm-line-up . Erfahren Sie außerdem mehr über AECSV unter http://www.aecsv.com . Über AEC Specialty Vehicles (AECSV) AEC Specialty Vehicles (AECSV) wurde 2023 in St. Catharines, Kanada, als Tochtergesellschaft der AEC Group gegründet, einer Gruppe verschiedener privater Unternehmen, die sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Automobillösungen spezialisiert haben. Mit Schwerpunkt auf Automobilimport, -vertrieb, -zulassung sowie Kundendienst unterstützt AECSV seine Partner - von lokalen Händlern bis hin zu etablierten Herstellern - bei der Erschließung neuer Märkte, der Geschäftsexpansion und dem Ausbau ihrer Marken. AECSV ist offizieller europäischer Importeur und Distributor von General Motors (GM) Cadillac-, Chevrolet- und GMC-Fahrzeugen. Erfahren Sie mehr unter http://www.aecsv.com . Über die AEC Group Die AEC Group, bestehend aus verschiedenen privaten Unternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für die Automobilindustrie. Zu ihren internationalen Geschäftsbereichen gehören Fahrzeugvertrieb, Flottendienstleistungen, Teile und Zubehör, Homologation sowie Einzelhandels-, Logistik- und Consulting-Dienstleistungen für Hersteller undandere Unternehmen aus der Automobilbranche, die neue Märkte erschließen und ihre Marken ausbauen wollen. Zu den Tochtergesellschaften der AEC Group gehören ein offizieller Distributor von Stellantis Dodge- und RAM-Fahrzeugen sowie ein offizieller Distributor von General Motors Cadillac-, Chevrolet- und GMC-Marken. AEC zählt zu den Gewinnern des Canada's Best Managed Companies Programms 2022 und 2023. Erfahren Sie mehr unter http://www.aecsolutions.com . Pressekontakt: Cheyenne Ziermann mailto:media@aecsv.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170968/5549770 OTS: AECSV