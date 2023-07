Paus will beim Elterngeld sparen - FDP auf den Barrikaden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Noch vor dem Kabinettsbeschluss über den Bundesetat für 2024 ist zwischen Grünen und FDP offener Streit darüber entbrannt, wer die Verantwortung für Einsparungen beim Elterngeld trägt. "Das lehnen die Freien Demokraten in dieser Form ab", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr am Dienstag zu Ankündigungen von Familienministerin Lisa Paus (Grüne), das Elterngeld von bis zu 1800 Euro monatlich für Einkommen ab 150.000 Euro jährlich zu streichen. Paus bezeichnete dies als "gleichstellungspolitsch jetzt nicht die beste Maßnahme", rechtfertigte das Vorhaben aber damit, dass sie eine Sparvorgabe von Finanzminister Christian Lindner (FDP) umsetze. Die Koalitionspartner machten daraufhin interne Schreiben aus dem Finanzministerium öffentlich.

Für das Elterngeld sind im Etatentwurf 2024 trotz der geplanten Einsparungen rund acht Milliarden Euro vorgesehen. Paus will die Einkommensgrenzen halbieren, bis zu denen Elterngeld beantragt werden kann. "Paare, die mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen haben, werden kein Elterngeld mehr beantragen können", sagte Paus in einem ntv/RTL-Interview. Derzeit liegt die Grenze bei 300.000 Euro für Paare und 250.000 Euro bei Alleinerziehenden. Das Finanzministerium hatte von ihr Einsparungen von 500 Millionen Euro verlangt.

LINDNER: EINSPARUNGEN AUCH AN ANDEREN STELLEN MÖGLICH

FDP und Grüne machten in der Familienpolitik damit ein zweites Streitfeld auf. Bereits seit Monaten streiten sie über die ab 2025 geplante Kindergrundsicherung. Lindner hat dafür in der Finanzplanung jährlich zwei Milliarden Euro vorgesehen, Paus fordert zwölf Milliarden Euro. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Paus nun aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Ende August vom Kabinett verabschiedet werden soll.

Der Streit dreht sich nun vor allem darum, ob Einsparungen beim Elterngeld durch Kürzungen für alle oder durch eine Senkung der Einkommensgrenzen erreicht werden. Statt einer Kürzung habe sie sich dafür entschieden, den Empfängerkreis einzuschränken, sagte Paus. Das sei mit Blick auf einkommensschwächere Familien sozialverträglicher. Der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium, Florian Toncar (FDP), indes erklärte, Einsparungen seien zwar nötig. "Eine niedrigere Einkommensgrenze wurde nicht gefordert", twitterte Toncar. Das sei dem Familienministerium ausdrücklich mitgeteilt worden.

Die Grünen dagegen argumentierten, eine Kürzung träfe alle Einkommsschichten. Durch die Absenkung der Einkommensgrenzen fielen etwa 60.000 Familien aus dem Berechtigtenkreis heraus. Knapp 1,4 Millionen Frauen und 482.000 Männer erhielten im Jahr 2022 laut Statistischem Bundesamt Elterngeld.

Das Finanzministerium hatte dem Familienministerium im Rahmen der Haushaltsaufstellung einen Einsparbetrag von 500 Millionen Euro vorgegeben, "der durch eine ausgabenreduzierende Reform des Elterngeldes zu erzielen ist". Ein entsprechendes Schreiben machte die Parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium, Ekin Deligöz (Grüne), öffentlich.

Die FDP veröffentlichte daraufhin ein Schreiben von Lindner vom 29. Juni an Paus, in dem er schreibt: "Der notwendige Einsparbetrag kann selbstverständlich auch an anderen Stellen Ihres Etats realisiert werden." Dies könne auch noch im parlamentarischen Verfahren nach der Kabinettsbefassung am 5. Juli umgesetzt werden. Lindner ließ am Dienstag via Twitter wissen: "Wenn die zuständige Kollegin selbst von der Änderung beim Elterngeld nicht überzeugt ist, dann kann und sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag in anderer Weise erbringen."

Die Einschränkung des Elterngeldes soll mit anderen Sparvorhaben in einem Haushaltsfinanzierungsgesetz geregelt werden. Dieses will die Regierung bis zum 16. August vorlegen und beschließen. Der Bundeshaushalt wird vom Bundestag erst Anfang Dezember in der sogenannten Haushaltswoche beschlossen. Bis dahin sind am Etatentwurf noch viele Änderungen zu erwarten.

