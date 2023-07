POLITIK: Auch die Schweiz will sich an Sky Shield beteiligen

BERN (dpa-AFX) - Mit der Schweiz will sich ein weiteres neutrales Land am europäischen bodengestützten Luftverteidigungssystem Sky Shield beteiligen. Verteidigungsministerin Viola Amherd werde am Freitag in Bern eine entsprechende Absichtserklärung unterschreiben, teilte das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Dienstag mit. Ein solcher Schritt sei auch für neutrale Staaten in vielen Bereichen möglich. Am Wochenende hatte das ebenfalls neutrale Österreich seine Beteiligung angekündigt.

Die Unterzeichnung werde beim regelmäßigen trilateralen Treffen der Verteidigungsminister Deutschlands, Österreichs und der Schweiz in Bern erfolgen, hieß es weiter. Dazu würden auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und dessen österreichische Amtskollegin Klaudia Tanner erwartet.

Die neutralen Staaten Schweiz und Österreich schrieben ihre neutralitätsrechtlichen Vorbehalte in einer Zusatzerklärung fest. Diese schließe beispielsweise die Teilnahme an internationalen Konflikten aus, erklärte das Ministerium. Jedes Land könne das Ausmaß seiner Beteiligung am Luftschild selbst definieren.

Die von Deutschland initiierte "European Sky Shield Initiative" soll vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine helfen, Lücken im derzeitigen Nato-Schutzschirm für Europa zu schließen. Defizite gibt es beispielsweise im Bereich ballistischer Raketen, die auf ihrer Flugbahn große Höhen erreichen, aber auch bei der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern. Mehr als ein Dutzend europäische Staaten haben sich dem Projekt bereits angeschlossen./mrd/DP/ngu