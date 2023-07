Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum CDU/Rentner steuerfrei arbeiten lassen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur CDU und Rentner steuerfrei arbeiten zu lassen:

"Einmal abgesehen davon, dass diejenigen, denen die Rente nicht reicht, spürbar entlastet werden würden, schwärmt Parteivize Carsten Linnemann sogar davon, dass in "Deutschland eine silberne Fachkräfte-Reserve schlummert", die durch finanzielle Anreize gehoben werden könne. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Umfrage, dass rund die Hälfte der Rentner bereit wäre, zu arbeiten, wenn diese Einkünfte denn steuerfrei wären. Viele hätten somit eine attraktive Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen. Allerdings müsste sich dann in unserer Arbeitswelt, in der die Belange der Älteren oft stiefmütterlich behandelt werden, einiges ändern."