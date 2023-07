Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Gentechnik-Vorstoß der EU-Kommission

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Gentechnik-Vorstoß der EU-Kommission:

"In Deutschland wurde der Bevölkerung über Jahrzehnte hinweg unbegründet Angst vor Gentechnik gemacht. Mit den Grünen sitzt eine treibende politische Kraft dieser Kampagnen in der Bundesregierung. Zum Glück leistet die EU-Kommission ihren Anteil, die Bundesrepublik aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien: Sie will bestimmte gentechnisch veränderte Pflanzen von den strengen EU-Gentechnikregeln ausnehmen. Setzt sich die Kommission mit ihren Plänen durch, kann die geballte wissenschaftliche Kompetenz und Finanzkraft der EU noch intensiver beispielsweise an Weizen- und Kartoffelsorten forschen, die eine eingebaute Pilzresistenz haben. Trocken- und hitzetolerantere Pflanzensorten sind ebenfalls schon in der Entwicklung. Das alles ist lebensrettender Fortschritt."/yyzz/DP/ngu