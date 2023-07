Sommerferien: Meistens tankt es sich hinter der Grenze billiger

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wer in den kommenden Tagen in die Sommerferien startet, tankt meistens hinter der Grenze billiger. Insbesondere wenn es in Richtung Osten oder Südosten geht, sind die Spritpreise fast immer deutlich niedriger als in Deutschland, wie aus Daten der EU-Kommission hervorgeht. Besonders günstige klassische Ziele für den Urlaub mit dem Auto sind dabei Polen, Kroatien und Slowenien beziehungsweise Tschechien.

Am Montag vergangener Woche - aktuellere Übersichtsdaten liegen noch nicht vor - war Superbenzin der Sorte E5 in Polen im Schnitt um 38 Cent pro Liter billiger als in Deutschland, Diesel um 21 Cent. In Tschechien ließen sich bei Super nur 27 Cent sparen, dafür ist Diesel dort um 24 Cent günstiger. Wer weiter nach Ungarn fährt findet dort Superbenzin ebenfalls um 27 Cent billiger als hierzulande, Diesel ist dort allerdings nur um 7 Cent preiswerter. In der Slowakei ist Super um 26 Cent billiger als in Deutschland, Diesel um 15 Cent - hier lohnt also ein Tankstopp auf dem Weg durch Tschechien oder Polen.

In Richtung Süden tankt es sich bereits in Österreich deutlich günstiger als in Deutschland: Super ist 27 Cent billiger, Diesel 8 Cent. Wer nach Südosten weiterfährt sollte den Tank aber nicht ganz voll machen, denn in Slowenien lassen sich bei Super 41 und bei Diesel 14 Cent pro Liter sparen, in Kroatien 39 und 15 Cent. Geht es nach Italien, sieht es anders aus: Dort ist Superbenzin einen Cent teurer als in Deutschland, Diesel um 8 Cent.

Richtung Norden sollte man dagegen lieber mit vollem Tank aufbrechen: In Dänemark ist Superbenzin 5 Cent teurer, Diesel 2 Cent.

Alle Werte sind Länderdurchschnitte, einzelne Spritpreise variieren zum Teil stark nach Uhrzeit und zwischen einzelnen Tankstellen und Regionen. In manchen Ländern ist der Sprit zudem an den Autobahnen sehr viel teurer als hinter der jeweils nächsten Ausfahrt./ruc/DP/zb