Studie - Reallohnverluste in Deutschland knapp über EU-Schnitt

Berlin (Reuters) - Die Kaufkraftverluste der deutschen Beschäftigten infolge der hohen Inflation bewegen sich einer Studie zufolge am europäischen Durchschnitt.

Im EU-Mittel seien sie im vergangenen Jahr um 4,0 Prozent gefallen, in Deutschland um 4,1 Prozent, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Tarifbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Demnach sanken in 26 von 27 EU-Ländern die Reallöhne - besonders stark in Estland (‑9,3 Prozent), Griechenland (‑8,2 Prozent) und Tschechien (‑8,1 Prozent). Einzige Ausnahme ist das Niedriglohnland Bulgarien, wo es ein Plus von 4,7 Prozent gab.

"Schuld am bisher beispiellosen Einbruch der Reallöhne sind die hohen Inflationsraten", erklärten die Forscher. Damit habe die nominale Lohnentwicklung nicht Schritt halten können. Während die Inflation zunächst von höheren Importpreisen für fossile Energieträger und Nahrungsmittel getrieben worden seien, würden inzwischen steigende Unternehmensgewinne erheblich zum Preisauftrieb beitragen. EU-weit seien die Kapitalstückkosten, umgangssprachlich auch als Gewinninflation bezeichnet, im vergangenen Jahr um 7,0 Prozent und damit deutlich schneller als die Lohnstückkosten mit 3,3 Prozent. "Die höheren Gewinne gehen darauf zurück, dass Unternehmen ihre Preise stärker angehoben haben, als dies aufgrund gestiegener Kosten eigentlich notwendig gewesen wäre", so die WSI-Forscher. Auch in Deutschland verschärften steigende Gewinnmargen derzeit die Inflationsdynamik.

"Während die Beschäftigten in Form von moderaten Tariflohnsteigerungen zur Preisstabilität beigetragen haben und dafür Kaufkraftverluste hinnehmen mussten, habe die Kapitalseite die Krise durch überzogene Preisaufschläge für Umverteilung zu ihren Gunsten ausgenutzt", so das Fazit der WSI-Forscher Thilo Janssen und Malte Lübker. Die derzeitigen Übergewinne könnten nun als "Puffer für künftige Lohnsteigerungen".

