Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt schwächelt der Dax auch am Mittwoch. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten 0,41 Prozent auf 15 973,82 Punkte und setzte damit den jüngsten Rücksetzer fort.

Bereits seit dem Wochenbeginn bröckeln die Kurse im Dax wieder ab, nachdem das Börsenbarometer noch am vergangenen Freitag kraftvoll weit über die Marke von 16 100 Punkten geklettert war. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehlte es dem Handel zuletzt jedoch an frischem Schwung vor der bald anlaufenden Berichtssaison.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen knickte kurz nach dem Handelsbeginn noch deutlicher als der Dax ein. Er hatte sich zuvor in dieser Woche nach oben geschwungen und verlor nun in der Frühe 0,78 Prozent auf 27 604,49 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab zuletzt um 0,37 Prozent auf 4374,85 Punkte nach./tav/men