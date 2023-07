Apple - Money Management gewinnt an Bedeutung

Als erstes Unternehmen überhaupt hat die Apple-Aktie zuletzt eine Marktkapitalisierung von mehr als drei Billionen US-Dollar erreicht. Die charttechnischen Katalysatoren dieser Entwicklungen sind die im Frühjahr komplettierte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe „HSBC Daily Trading“ u. a. vom 31. März, 9. Mai und 6. Juni) sowie der Sprung über das alte Rekordhoch vom Januar 2022 bei 182,90 USD. Der Vorstoß in „uncharted territory“ sorgt für eines der besten Signale der Technischen Analyse, zumal auch die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy) weiterhin „grünes Licht“ signalisieren. Die runde 200er-Marke steckt nun das nächste Anlaufziel ab, ehe eine alte Trendlinie (akt. bei 210,78 USD) wieder in den Fokus rückt. Wann immer ein Trend derart ins Laufen kommt wie bei der Apple-Aktie, gewinnt auch stets das Risikomanagement an Bedeutung. Vor allem da auch das Kursziel aus der o. g. S-K-S-Formation mittlerweile ausgeschöpft ist. Im konkreten Fall können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements auf die alten Ausbruchsmarken bei rund 180 USD nachziehen. Das Rebreak der alten Hochstände gilt es aus Bullensicht unbedingt zu verhindern.

Apple (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

