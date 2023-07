Breite Unterstützung im Bundestag für BND-Chef in Russland-Debatte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Außenpolitiker von SPD, CDU, FDP und Grünen haben den BND gegen Vorwürfe verteidigt, er habe zu Beginn des Söldner-Aufstands in Russland zu spät informiert.

"Die SPD hat an der Tätigkeit von Herrn Kahl und dem BND nichts auszusetzen", sagte SPD-Außenpolitiker Nils Schmid am Mittwoch in Berlin nach einer geheimen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Dort hatte BND-Chef Bruno Kahl Rede und Antwort gestanden. Er habe den Eindruck, dass der BND sehr gut informiere, betonte auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt. Er sehe auch nicht, dass andere westliche Dienste besser informiert gewesen seien.

Zuvor war Kritik in Medien laut geworden, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst den Putsch des Chefs der Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, nicht vorhergesehen und die Bundesregierung nicht rechtzeitig über die Ereignisse in Russland informiert haben soll. "Ich sehe keine Anhaltspunkte dafür, solche Diskussionen zu führen", sagte der Grünen-Außenpolitiker Robin Wagener. Man habe bereits im Fall Afghanistan gesehen, dass solche Vorwürfe der mangelnden Information durch den BND nicht zugetroffen hätten.

Auf die Frage, ob der Stuhl von BND-Präsident Kahl wackele, betonte der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte: "Falls ihn irgendjemand angesägt hat, hat er ihn gerade sehr, sehr gut wieder zusammengeklebt. Und ich glaube, dass er noch eine ganze zeitlang halten wird." Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth von der SPD, betonte: "Ich mache mir die These ausdrücklich nicht zueigen, dass es ein behördliches Versagen gegeben hat."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)