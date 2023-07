DAX® - Heikin Ashi: intakter Aufwärtstrend

Der Nationalfeiertag in den USA sorgte hierzulande für einen ruhigen Handelstag. So lagen beim DAX® gestern lediglich 80 Punkte zwischen Tageshoch und -tief. Erwartungsgemäß verblieben auch die Volumina auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Per Saldo fällt der Erkenntnisgewinn des gestrigen Handelstages übersichtlich aus. Solange die deutschen Standardwerte oberhalb der runden Marke von 16.000 Punkten notieren, besitzt die zuletzt diskutierte, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation unverändert Gültigkeit. Aus der Höhe dieses Umkehrmuster ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 300 Punkten – ausreichend, um perspektivisch einen erneuten Anlauf auf die jüngsten Verlaufshochs bei 16.332/16.427 Punkten zu starten. Auf diesem Niveau besteht eine markante Widerstandszone, deren Überwinden nochmals für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen würde. Dass es aktuell zu früh für einen Abgesang auf die laufende Rally ist, signalisiert nicht zuletzt der langfristige Heikin Ashi-Chart des DAX®. Aufgrund der Serie an weißen Kerzen auf Monatsbasis und neuer Bewegungshochs ist der laufende Aufwärtstrend auch in dieser Chartdarstellungsform absolut intakt.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

