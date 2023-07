EQS-News: GOLDBECK SOLAR sichert sich 44 Mio.-€-Finanzierung von RGREEN INVEST für 93 MWp in Kanada und Chile

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

GOLDBECK SOLAR sichert sich 44 Mio.-€-Finanzierung von RGREEN INVEST für 93 MWp in Kanada und Chile



05.07.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die in Deutschland ansässige GOLDBECK SOLAR Group („GOLDBECK SOLAR“), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Erneuerbarer Energien, schließt einer HoldCo-Finanzierung in Höhe von 44 Millionen Euro mit RGREEN INVEST ab. RGREEN INVEST ist ein französischer Fondsmanager mit Fokus auf Infrastrukturprojekte mit Bezug auf Energiewende und Klimawandel. Die von RGREEN INVESTs kurzfristig im Senior-Debt-Fonds INFRABRIDGE III bereitgestellten Mittel werden für den Bau von vier Freiflächenprojekten verwendet. Diese Projekte befinden sich an strategischen Standorten in Kanada und Chile und haben eine Gesamtkapazität von 69 MWp bzw. 24 MWp.



Die kanadischen Projekte in Alberta verfügen über eine Kapazität von 61 MWp bzw. 8 MWp und sind Teil des Joint Ventures zwischen GOLDBECK SOLAR und Pathfinder Clean Energy. Die Projekte in Chile in der Provinz Bío-Bío haben eine Kapazität von jeweils 12 MWp. Die chilenischen Projekte werden voraussichtlich aus dem Pequeños-Medios-de-Generación-Distribuida-(PMGD)-Programm unterstützt, während die kanadischen Projekte zunächst auf einer "Fully Merchant"-Basis betrieben werden, sodass GOLDBECK SOLAR weiterhin von Marktveränderungen profitieren kann.



Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit RGREEN INVEST,", sagt Olga Kovalchuk, Leiterin der Abteilung Finanzen und Investitionen bei GOLDBECK SOLAR. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, den Übergang zu einem nachhaltigen Ökosystem weltweit voranzutreiben, und wird die Realisierung unserer ersten Solarprojekte in Kanada und Chile beschleunigen."



"Diese Investition ist weiterer Beweis für unser Vertrauen in erfahrene Global Player wie GOLDBECK SOLAR, die innovative Solarlösungen auf der ganzen Welt anbieten", fügt Mathilde Ketoff, Head of Debt Investment bei RGREEN INVEST, hinzu. "Unser Hauptaugenmerk liegt zwar auf der Finanzierung europäischer Projekte, allerdings ermöglicht uns unser Mandat, durch strategische Partnerschaften in neue Länder zu expandieren. Unser Ziel ist es, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten, indem wir uns die Kraft sauberer und zuverlässiger Solarenergie zunutze machen."



Capcora, ein führendes Beratungsunternehmen, fungierte als exklusiver Financial Advisor für GOLDBECK SOLAR bei dieser bahnbrechenden Transaktion. Die Expertise und ein strukturierter Prozess waren entscheidend für die Sicherung dieses umfangreichen Finanzierungspakets.



"Diese Finanzierungsspritze wird die Pionierarbeit von GOLDBECK SOLAR in Kanada und Chile vorantreiben. Beim Eintritt in neue Märkte ist der Zugang zu wettbewerbsfähigen Finanzierungsquellen entscheidend. Wir freuen uns, dass wir dieses europäische Konglomerat bei der Finanzierung von Projekten auf zwei Kontinenten unterstützen durften und so den erfolgreichen Markteintritt erleichtern konnten", kommentiert Alexander Enrique Kuhn, Managing Partner bei Capcora.



Auf rechtlicher Seite wurde die Transaktion von CMS (grenzüberschreitend) sowie von Dentons (Kanada) und PPU (Chile) unterstützt.



Über GOLDBECK SOLAR

GOLDBECK Solar ist ein dynamisch wachsendes internationales Unternehmen. Seit 2001 gehört es zu den Pionieren der Photovoltaikindustrie in Deutschland. Das Familienunternehmen, das von Joachim Goldbeck geführt wird, ist seit seiner Gründung stetig gewachsen. Dank einer umfassenden Strategie ist es in der Lage, seinen Kunden alle Glieder der Wertschöpfungskette für die optimale Realisierung von Photovoltaikanlagen anzubieten – von der Projektentwicklung über den Bau, den Betrieb und die Wartung bis hin zur selektiven Finanzierung von Großprojekten.

Das Unternehmen hat mehr als 2,5 GWp in 20 Regionen gebaut und besitzt ein PV-Portfolio mit einer Kapazität von 500 MWp an in Betrieb und im Bau befindlichen Anlagen. GOLDBECK SOLAR genießt in der PV-Branche einen hervorragenden Ruf und hat zahlreiche Auszeichnungen für die Projektdurchführung und Produktinnovation erhalten, jüngst den prestigeträchtigen EMEA Finance Project Finance Award für das beste Solargeschäft in Mittel- und Osteuropa und den Developer of the Year Award.

www.goldbecksolar.com



Über RGREEN INVEST

RGREEN INVEST ist ein unabhängiges, missionsorientiertes und B Corp-zertifiziertes Investment-Management-Unternehmen, das 2013 in Paris gegründet wurde. Das Unternehmen hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Investition in und Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die unsere Energiewende, den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel vorantreiben. Mit mehr als 40 erfahrenen Fachleuten, deren Expertise die Bereiche Fondsmanagement, Investmentbanking und erneuerbare Energien umfasst, verfügt RGREEN INVEST über eines der umfassendsten Spezialistenteams in Europa. Das Unternehmen achtet sorgfältig auf Nachhaltigkeit und bezieht robuste ESG-Prinzipien in seine Anlagekriterien ein. Als Investmentgesellschaft sehen wir es als unsere Verantwortung an, mit gutem Beispiel voranzugehen und diesen notwendigen Wandel voranzutreiben, um eine Zukunft zu schaffen, die wir mit Stolz als Vermächtnis hinterlassen können.

DIE ANLAGESTRATEGIEN VON RGREEN INVEST SIND NUR FÜR PROFESSIONELLE UND QUALIFIZIERTE ANLEGER ZUGÄNGLICH.

www.rgreeninvest.com



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.