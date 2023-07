EU-Kommission will neue Regeln für Essens- und Kleidungsabfälle

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung will die EU-Kommission an diesem Mittwoch neue Pläne für die Vermeidung von Essensabfällen vorlegen. Zudem will die Brüsseler Behörde neue Vorschriften für weniger Kleidungsmüll präsentieren.

Kommissionsangaben zufolge entstehen in der EU jährlich fast 59 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle - rund 130 Kilogramm pro Kopf. Das entspreche einem Wert von geschätzt 132 Milliarden Euro.

Die EU will das globale Ziel für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal, SDG) erreichen und die Pro-Kopf-Lebensmittelabfälle bei den Verbrauchern und im Handel bis 2030 halbieren. Weiterhin sollen die Lebensmittelabfälle entlang der Produktions- und Lieferkette verringert werden./red/DP/ngu