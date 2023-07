EZB-Ratsmitglied - Inflation kann auch ohne neue Zinserhöhung sinken

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann die Inflation nach den Worten ihres Ratsmitglieds Ignazio Visco auch ohne weitere Zinserhöhungen drücken helfen.

Dies könne gelingen, indem die Zinssätze für einen ausreichenden Zeitraum auf einem angemessenen Niveau gehalten werden, wie Visco am Mittwoch in seiner Rede auf der Jahreshauptversammlung des italienischen Bankenverbands sagte. Die Zinssätze hätten bereits einen restriktiven Bereich erreicht. Eine sorgfältige Festlegung der Dauer der geldpolitischen Straffung anstelle weiterer Erhöhungen hätte den Vorteil, dass die EZB die Folgen ihrer bisherigen Zinserhöhungen bewerten könnte, sagte der Chef der italienischen Zentralbank.

Die EZB hat die Schlüsselzinsen im Kampf gegen die Inflation bereits acht Mal in Folge um insgesamt 4,00 Prozentpunkte angehoben. Für die nächste Zinssitzung in diesem Monat rechnen viele Experten mit einer weiteren Erhöhung um einen viertel Prozentpunkt. Die Inflationsrate ist zwar zuletzt im Euro-Raum merklich gesunken, liegt aber immer noch um gut das Dreifache über dem angestrebten Zielwert von zwei Prozent.

Die Verbraucher in der Euro-Zone rechnen einer EZB-Umfrage zufolge mit einem Nachlassen des Inflationsdrucks. Im Mittel gingen sie im Mai davon aus, dass die Teuerungsrate in den kommenden zwölf Monaten bei 3,9 Prozent liegen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt zu ihrer neuen Umfrage mitteilte. Im April waren noch 4,1 Prozent erwartet worden. In drei Jahren wird ein Wert von unverändert 2,5 Prozent angenommen. Damit würde die EZB allerdings ihr Inflationsziel von zwei Prozent noch immer verfehlen.