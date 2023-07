EZB-Umfrage - Verbraucher senken Inflationserwartungen für kommende 12 Monate

Die Verbraucher in der Euro-Zone rechnen einer EZB-Umfrage zufolge mit einem Nachlassen des Inflationsdrucks.

Im Mittel gingen sie im Mai davon aus, dass die Teuerungsrate in den kommenden zwölf Monaten bei 3,9 Prozent liegen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt zu ihrer Umfrage mitteilte. Im April waren noch 4,1 Prozent erwartet worden. In drei Jahren wird ein Wert von unverändert 2,5 Prozent angenommen. Damit würde die EZB allerdings ihr Inflationsziel von zwei Prozent noch immer verfehlen.

Die EZB hat die Schlüsselzinsen im Kampf gegen die Inflation bereits acht Mal in Folge um insgesamt 4,00 Prozentpunkte angehoben. Für die nächste Zinssitzung in diesem Monat rechnen viele Experten mit einer weiteren Erhöhung um einen viertel Prozentpunkt.