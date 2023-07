Insider - Israelische Armee beginnt Abzug aus Dschenin

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Jerusalem (Reuters) - Die israelische Armee hat nach Angaben aus Militärkreisen am Dienstagabend mit einem Abzug aus Dschenin begonnen.

Zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters berichteten von Armeefahrzeugen, die den Ort im Westjordanland in Konvois verließen. Der Nationale Sicherheitsberater Zachi Hanebi hatte das baldige Ende des Großeinsatzes gegen militante Palästinenser in dem Flüchtlingslager in Aussicht gestellt. Man sei kurz davor, die gesetzten Ziele zu erreichen. Der Einsatz mit Hunderten Soldaten und Kampfdrohnen im besetzten Westjordanland hatte am Montag begonnen. Dabei kam es zu den schwersten Kämpfen in Dschenin seit mehr als zwei Jahrzehnten. Palästinensischen Angaben zufolge starben mindestens zwölf Menschen.

Der Militäreinsatz richtete sich nach israelischen Angaben gegen militante Palästinenser-Gruppen, die das Flüchtlingslager als Rückzugsort genutzt hätten und von dort aus Anschläge vorbereiteten. Dschenin galt schon vor der jüngsten Eskalation als ein Zentrum der Gewaltspirale in Nahost. Seit mehr als einem Jahr hat es dort wiederholt Razzien gegeben, bei denen auch immer wieder Menschen getötet wurden. Anlass waren eine Serie palästinensischer Anschläge in israelischen Städten und Siedlungen.

(Bericht von Maayan Lubell, geschrieben von Scot W. Stevenson, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)