Krankenkasse: Mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen wegen Stress

HANNOVER (dpa-AFX) - Immer häufiger gehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen einer neuen Untersuchung zufolge mit Stressdiagnosen einher. Die Zahl stressgeplagter Herzpatientinnen und -patienten sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, teilte die KKH Kaufmännische Krankenkasse am Mittwoch in Hannover unter Berufung auf Daten ihrer Versicherten mit. Herz-Kreislauf-Erkrankungen hätten zwischen 2011 und 2021 um rund 17 Prozent zugenommen - im Zusammenhang mit psychischen Diagnosen sogar um rund 37 Prozent. Insgesamt gab es 2021 rund 565 000 KKH-Versicherte mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, davon erhielten zehn Prozent auch eine stressbedingte psychische Diagnose.

Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage unter bundesweit gut 1000 Menschen zwischen 18 und 70 Jahren fühlen sich 84 Prozent der Befragten gelegentlich gestresst - 43 Prozent häufig oder sehr häufig. Jeder zweite Befragte hat demnach das Gefühl, in den vergangenen ein bis zwei Jahren sei das Leben stressiger geworden./tst/DP/men