Kritik an Plänen zum Verkehrsetat

BERLIN (dpa-AFX) - An den Plänen zum Verkehrsetat im Entwurf zum Bundeshaushalt 2024 gibt es Kritik. ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand sagte am Mittwoch: "Der Verkehrsetat bleibt im Infrastrukturbereich deutlich hinter den Notwendigkeiten zurück." Aus Sicht des ADAC sei nicht nachvollziehbar, dass die Investitionen in Fernstraßen stagnieren sollten und somit nicht einmal die Baupreissteigerungen trotz hoher Lkw-Mautmehreinnahmen ausgeglichen würden.

Bei der Schiene sollten zwar die Investitionen merklich steigen. Jedoch decke dies bisher nicht den identifizierten Bedarf. Hillebrand sagte weiter: "Beim Rad- und Fußverkehr sowie bei Mitteln für die Luftfahrt hinterlässt der Rotstift Spuren."

Auch der Fahrradclub ADFC kritisierte geplante Kürzungen beim Radverkehr. Die Bundesvorsitzende Rebecca Peters sagte: "Wie kann es sein, dass Deutschland die Klimaziele im Verkehr krachend verfehlt - und trotzdem die Mittel für den Radverkehr zusammenstreicht?" Durchgängige Radwegenetze, großzügige Fahrradparkhäuser und Radschnellwege in allen Metropolregionen, so wie sie der Nationale Radverkehrsplan vorsehe, bedeuteten einen enormen Investitionsaufwand. "Es ist beschämend, dass sich der Bund aus der Verantwortung stiehlt, ergänzend zu den Landesförderprogrammen seinen Anteil an dieser wichtigen Zukunftsinvestition zu tragen." Besonders betroffen von den geplanten Kürzungen seien die Finanzhilfen zur Unterstützung des Radverkehrs in Ländern und Kommunen./hoe/DP/stk