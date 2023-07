Lindner dringt auf Jahre der Etat-Konsolidierung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Holger Hansen und Christian Krämer

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner schwört die Ampel-Regierung auf weitere harte Verhandlungen zum Haushalt ein.

"Der Konsolidierungskurs muss in den kommenden Jahren entschieden fortgesetzt werden", sagte der FDP-Chef am Mittwoch bei der Vorstellung des Etatentwurfs für 2024 und des Finanzplans bis 2027. "Es gibt keine Spielräume, die genutzt werden können für zusätzliche verteilungspolitische Ideen." Es gebe keine Steuererhöhungen, die Schuldenbremse gelte. Trotz der Einigung auf den Etatentwurf nach monatelangem Ringen nimmt die Koalition Streitpunkte mit in die Sommerpause. Streichungen etwa beim Elterngeld lösten neuen Streit zwischen FDP und Grünen aus, und auch der Finanzbedarf der Kindergrundsicherung ist umstritten.

Der Finanzminister wertete den Etatentwurf als eine Rückkehr zur Normalität nach mehreren Jahren, in denen der Haushalt durch Hunderte Milliarden Euro an neuen Schulden zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der Folgen des Ukraine-Krieges aufgebläht war. Alle Ressorts bis auf das Verteidigungsministerium mussten Sparbeiträge leisten. Das sei aber noch keine Trendwende, sondern nur der Beginn einer Trendumkehr.

Der Finanzplan lasse für die Jahre 2025 bis 2027 noch Finanzierungslücken von jeweils rund fünf Milliarden Euro, sagte Lindner. Man dürfe daher davon ausgehen, "dass wir uns mit der gleichen Fröhlichkeit einen Haushalt aufzustellen wie in diesem Jahr auch in den nächsten Jahren an diese Aufgabe begeben werden müssen". Statt von guter Laune waren die Monate der Etataufstellung in diesem Jahr von fortwährendem Streit in der Koalition geprägt. Wegen der Uneinigkeit in der Regierung musste Lindner auf die Vorlage von Eckwerten im März verzichten und den Kabinettsbeschluss über den Etat-Entwurf auf Juli verschieben.

LINDNER: BERATUNGSBEDARF BEIM ELTERNGELD

Neuen Streit zwischen FDP und Grünen lösten zudem mögliche Einschränkungen beim Elterngeld aus. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) will den Berechtigtenkreis leicht verringern durch eine Senkung der Einkommensgrenze auf 150.000 Euro, bis zu der Paare Elterngeld beantragen können. Sie begründet dies damit, dass sie eine Sparvorgabe des Finanzministeriums umsetzen müsse. FDP und auch Lindner indes erklärten, der Sparbeitrag könne von Paus auch anders erbracht werden. Trotz der Einsparung sind im Etat der Familienministerin für 2024 knapp acht Milliarden Euro für das Elterngeld vorgesehen, also 290 Millionen Euro weniger als 2023. Lindner sagte, von "Einkommenskappungen" sei er als FDP-Politiker nicht überzeugt. Da Paus von ihrem Vorschlag gleichstellungspolitisch nicht überzeugt sei, scheine dort "noch einiges an neuem Beratungsbedarf entstanden zu sein".

Die geplanten Änderungen und andere Sparvorhaben sind Teil eines Haushaltsfinanzierungsgesetzes, das die Regierung bis Mitte August auf den Weg bringen will. Veränderungen sind also möglich. Über den gesamten Bundeshaushalt entscheidet der Bundestag erst zum Abschluss der Haushaltswoche am 1. Dezember. Bis dahin sind zahlreiche Änderungen im Etatentwurf zu erwarten, die auch die im Herbst anstehende neue Steuerschätzung und eine Anpassung der wirtschaftlichen Erwartungen berücksichtigen.

Mit dem Etat 2024 soll das zweite Jahr in Folge die Schuldenbremse wieder greifen. Den Spielraum für die zulässige Neuverschuldung will Lindner mit knapp 16,6 Milliarden Euro aber voll ausschöpfen. Geplant sind Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro für 2024 und damit rund 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr. Bei der ab 2025 geplanten Kindergrundsicherung muss sich die Ampel-Koalition bis Ende August noch verständigen, wie viel Geld sie dafür im Finanzplan vorsehen will. Lindner hat zwei Milliarden Euro einkalkuliert, Paus hat ursprünglich mit zwölf Milliarden Euro geplant. Auch der Wirtschaftsplan, der im Detail die Ausgaben des Klima- und Transformationsfonds (KTF) regelt, steht noch aus bis Mitte August. Daraus soll etwa die Förderung beim Heizungstausch ab 2024 gezahlt werden.

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) wertete es als Erfolg, dass die Gelder für den sozialen Wohnungsbau in der Finanzplanung bis 2027 um 3,65 Milliarden Euro auf 18,15 Milliarden Euro erhöht würden. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verwies darauf, dass sein Ressort 2024 über 500 Millionen Euro mehr erhalte als bisher im Finanzplan vorgesehen.

Kritik kam von der Opposition und von Teilen der Wirtschaft. CDU-Haushälter Christian Haase erklärte, die Einhaltung der Schuldenbremse sei keine Erfolgsgeschichte: "Wer bei Rekordsteuereinnahmen erneut das Maximum der möglichen Nettokreditaufnahme mit 16,6 Milliarden Euro ausschöpft, kann mit Geld offenkundig nicht umgehen." Der Chemieverband VCI kritisierte, dass der Spitzenausgleich zur Abmilderung hoher Strompreise 2024 wegfalle. Dies belaste energieintensive Industriebetriebe mit etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Mitten in der Rezession sei dies ein weiterer Tiefschlag.

