Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kindergrundsicherung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kindergrundsicherung:

"Über das Ziel, Bekämpfung der Kinderarmut, sind sich alle einig. Der Weg dahin ist über Eckpunkte bislang nicht hinausgekommen. Paus weiß aber schon, was es zusätzlich kosten soll: zwölf Milliarden Euro. Finanzminister Lindner hält nur zwei für nötig. Auch in diesem Streit hat sich die Koalition wieder etwas einfallen lassen. In der Buchführung schafft sie einen "Platzhalter". Für SPD und Grüne steht fest, dass es bei Lindners zwei Milliarden nicht bleiben darf. Die Kürzung des Elterngeldes lässt darauf schließen, dass mittlere und höhere Einkommen zur Kasse gebeten werden, um untere Einkommen besser ausstatten zu können. Dass bürgerliche Politik nicht anders aussieht, zeigt ein Blick nach Bayern. Da wird das Landesfamiliengeld neu umverteilt. Für beide Fälle gilt: Die Schuldenbremse tut ihre Wirkung."/zz/DP/ngu