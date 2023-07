Tote nach Starkregen in China - Xi ruft Behörden zu mehr Anstrengungen auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Im Südwesten Chinas sind nach Angaben staatlicher Medien bei schweren Regenfällen in den vergangenen Tagen mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.

Weitere vier Personen würden derzeit in der Stadt Chongqing noch vermisst, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Behörden. Überschwemmungen haben dort Tausende Menschen zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen, Brücken wurden zerstört, Häuser und Autos weggespült. Präsident Xi Jinping rief Xinhua zufolge Behörden und Ministerien auf, ihre Wetter-Warnungen und die Koordination ihrer Hilfen zu verbessern. Die Sicherheit von Menschen und Gütern habe oberste Priorität.

In China hatten bereits in den vergangenen Wochen schwere Regenfälle verheerende Überschwemmungen und Schlammlawinen ausgelöst, bei denen auch Menschen starben. Zudem gab es in vielen Teilen des Landes Hagelschauer und ungewöhnlich hohe Temperaturen. Viele Menschen vermuten, die Entwicklung sei Folge der globalen Erderwärmung.

In der Region Innere Mongolei und den Provinzen Liaoning, Jilin und Heilongjiang wurden für Mittwoch erneut schwere Regenfälle erwartet. Die Behörden leiteten nach Angaben des Senders CCTV Notmaßnahmen gegen Hochwasser ein.

(Bericht von Nernard Orr, Ella Cao und Ethan Wang; geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an berlin.newsroom@thomsonreuters.com)