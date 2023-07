Trumpf investiert in Bauprojekte am Firmensitz

DITZINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Trumpf investiert bis 2027 nach eigenen Angaben rund 380 Millionen Euro in Baumaßnahmen am Firmensitz in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg). Das sei ein Bekenntnis zum Standort sowie dem Großraum Stuttgart, sagte die Vorstandsvorsitzende Nicola Leibinger-Kammüller der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch).

Bis zum Herbst investiere Trumpf knapp 200 Millionen Euro in den Bau neuer Gebäude für die Lasertechnik sowie in ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum, wie das Unternehmen mitteilte. Hinzu kämen bis 2027 weitere rund 180 Millionen Euro, die zum Großteil in ein neues Kundenzentrum flössen.

Im vergangenen Geschäftsjahr, das Ende Juni letzten Jahres endete, verzeichnete Trumpf einen Umsatzrekord von 4,2 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 310 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigte zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres 16 554 Menschen./rwi/DP/ngu