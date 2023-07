AmCham - US-Unternehmen wollen mehr in Deutschland investieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Trotz hoher Energiepreise und attraktiver Steueranreize in der Heimat wollen die meisten der in Deutschland aktiven US-Unternehmen hierzulande mehr investieren.

"Der Standort Deutschland ist nach wie vor für die US-Unternehmen attraktiv", sagte die Präsidentin der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany), Simone Menne, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Die hohen Energiepreise belasten, aber die Unternehmen planen langfristig und ändern nicht ad hoc ihre Investitionsvorhaben." Eine aktuelle von AmCham Germany durchgeführte Umfrage zeige, dass mehr als die Hälfte der US-Unternehmen ihre Aktivitäten in Deutschland in den nächsten drei bis vier Jahren weiter ausbauen wollen.

Die Firmen würden jedoch zurückhaltender bei der positiven Einschätzung des Standorts. "Die Rahmenbedingungen am Standort Deutschland müssen dringend auf ihre globale Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet werden", sagte Menne. Auch die US-Unternehmen hätten mittlerweile Schwierigkeiten, hierzulande Fachkräfte zu finden. Talente würden eigentlich überall gesucht. "Es fehlen beispielsweise Wirtschaftsingenieure, Softwareingenieure, KI-Experten, Manager, genauso wie Lkw-Fahrer und Techniker", sagte die AmCham-Präsidentin. Fachkräfte sicherten Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung. Es sei daher entscheidend, dem Fachkräftemangel aktiv gegenzusteuern.

Die Politik sollte die Rahmenbedingungen für einen attraktiven und zukunftsfähigen Standort schaffen. "Die Unternehmen am Standort Deutschland müssen international wettbewerbsfähig bleiben können", sagte Menne. Sie bräuchten vor allem eine sichere und bezahlbare Energieversorgung, eine deutliche Verbesserung der digitalen Infrastruktur und schnellere bürokratische Verfahren. Gelobt werde von den US-Unternehmen beispielsweise die Qualität der Mitarbeiter.

HANDEL WÄCHST

AmCham Germany wurde 1903 gegründet und feiert in diesem Jahr 120-jähriges Bestehen. Nach Angaben der bundeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) sind die USA auch im vergangenen Jahr Top-Investor in Deutschland geblieben. Allein 279 Neuansiedlungen und Erweiterungen wurden registriert. Auf Platz zwei in der Rangliste folgen die Schweiz mit 208 Projekten und Großbritannien mit 170. "Das ist beachtlich, schließlich gibt es eine enorm starke Förderung für heimische Investitionen in den USA durch den sogenannten Inflation Reduction Act (IRA)", sagte GTAI-Geschäftsführer Robert Hermann.

Auch der Handel zwischen den beiden Ländern läuft gut. Die deutschen Exporte in die USA wuchsen von Januar bis Mai um fast sieben Prozent auf fast 64,2 Milliarden Euro. Die Importe aus den Vereinigten Staaten legten parallel dazu um 15,9 Prozent auf rund 40 Milliarden Euro zu.

