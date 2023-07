Ampel will Gebäudeenergiegesetz inhaltlich nicht mehr ändern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ampel-Koalition will ihr Gebäudeenergiegesetz (GEG) im September im Bundestag in unveränderter Form abschließend beraten und beschließen lassen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge schloss am Donnerstag in Berlin inhaltliche Änderungen aus. "Dieses Gesetz haben wir so intensiv beraten, dass wir auch sehr sicher sind, dass wir dieses Gesetz so beschließen wollen." Handwerker und Immobilienbesitzer erhielten damit Planungssicherheit.

Die Koalitionsfraktionen wollen für die nächste reguläre Sitzungswoche des Bundestags Anfang September beantragen, die zweite und dritte Lesung des GEG auf die Tagesordnung zu setzen, wie die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP in Berlin mitteilten. Am Mittwoch hatte das Bundesverfassungsgericht eine abschließende Beratung und Verabschiedung des Gesetzes in dieser Woche untersagt, weil es Zweifel hatte, dass die Rechte der Abgeordneten in den Beratungen ausreichend gewahrt werden.

Man habe auch eine Sondersitzung des Bundestags in der parlamentarischen Sommerpause erwogen, sagte Dröge. "Allerdings sehen wir jetzt schon wieder, dass auch diese Frage einer Sondersitzung zum Gegenstand intensivster politischer und teilweise auch aufgeheizter Debatten wird. Und aus unserer Sicht ist es notwendig, dass man parlamentarische Beratungsprozesse ein bisschen schützt."/sk/DP/men