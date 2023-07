APA ots news: Volksbank als österreichischer Leitbetrieb bestätigt - BILD

Seit 2019 ist die VOLKSBANK WIEN AG ein österreichischer Leitbetrieb. Nun wurde die Bank rezertifiziert und gilt auch für die kommenden zwei Jahre als ausgezeichneter Leitbetrieb. Wien (APA-ots) - Wien am 06.07.2023: Die unabhängige, branchenübergreifende Plattform Leitbetriebe Austria zeichnet vorbildhafte Unternehmen der österreichischen Wirtschaft aus. Nachhaltig wertorientierte Ziele wie Innovation, Wachstum, Marktstellung und Mitarbeiterentwicklung sind für die Auszeichnung ausschlaggebend. Alle zwei Jahre müssen sich Leitbetriebe rezertifizieren lassen. Nach einem umfassenden Screening wurde die VOLKSBANK WIEN AG nun erneut als Leitbetrieb bestätigt. "Die Volksbank wirtschaftet regional, übernimmt Verantwortung für das langfristige Wohlergehen von Kundinnen und Kunden sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Daraus ergibt sich unsere Haltung umwelt- und klimabewusst zu handeln. Die Zertifizierung als Leitbetrieb verstehen wir als Auftrag, die nachhaltige Transformation weiter voranzutreiben", sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG. "Wir freuen uns, die VOLKSBANK WIEN AG erneut als Leitbetrieb auszeichnen zu dürfen. Die Regionalbank steht nicht nur für langfristige Kundenpartnerschaften, sondern setzt sich mit Nachhaltigkeits-Guides auch für nachhaltiges Wirtschaften ein. Wir gratulieren dem Vorzeigeunternehmen zur Rezertifizierung als österreichischer Leitbetrieb", so Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria, bei der Zertifikatsübergabe. Regional seit über 170 Jahren Die Volksbanken sind seit über 170 Jahren in den Regionen verankert. Als regionale Hausbanken können sie Kredite rasch und bedarfsorientiert vergeben und sichern so die lokalen Wirtschaftskreisläufe. Seit ihrer Gründung wirtschaften die Volksbanken nachhaltig auf Basis des genossenschaftlichen Prinzips. Die VOLKSBANK WIEN AG konzentriert sich darauf, den laufenden Betrieb nachhaltig zu gestalten und den eigenen CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Ihre Kundinnen und Kunden unterstützt das Kreditinstitut mit nachhaltigen Produkten, qualitativ hochwertiger Beratungsleistung und Informationen zum Thema Nachhaltigkeit. Mit der Finanzierung nachhaltiger Energiegewinnungsanlagen, im Rahmen von klimaaktiv des Klimaschutzministeriums, unterstützt die VOLKSBANK WIEN AG heimische Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation. Mit der gezielten Mittelverwendung von Green-, Social- und Sustainability Bonds schafft die Bank positive Lenkungseffekte bei der Steigerung des nachhaltigen Kreditvolumens innerhalb des Volksbanken-Verbundes. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.237 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 31.12.2022). Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at] (http://www.volksbankwien.at/) bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. Wolfgang Layr PR & Kommunikation Tel.: +43 1/40137 - 3550 E-Mail: wolfgang.layr@volksbankwien.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0112 2023-07-06/11:32