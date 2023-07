DAX Ausblick: Anleger nehmen Reißaus – ADP-Daten zu stark

Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten haben dem DAX am Donnerstag kräftig zugesetzt. Zwischenzeitlich sackte das Frankfurter Börsenbarometer bis auf 15.545 Punkte ab und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte April. Gleichzeitig rückt die psychologische 16.000-Punkte-Marke in die Ferne. Laut IG-Indikation notiert damit ein Minus von über 2,30 Prozent auf der Kurstafel.

Fed-Mitschriften forcieren Zinssorgen – ADP-Daten weisen auf starken Jobbericht hin

Die Mitschriften der jüngsten Fed-Notenbanksitzung haben Anleger dies- und jenseits am Donnerstag an den Aktienmärkten verprellt. Aus den sogenannten „FOMC-Minutes“ ging am späten Mittwochabend hervor, dass „fast alle“ Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss weitere Zinserhöhungen im Jahr 2023 erwarten würden. Mittlerweile rechnen Marktakteure fest mit einem Zinsschritt auf der Juli-Sitzung (26.07.). Das Fed-Watch-Tool der CME Group taxiert die Wahrscheinlichkeit für einen 25-Basispunkte-Schritt derzeit auf 94,9 Prozent.