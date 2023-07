DAX: Im Idealfall dreht er jetzt

Der Deutsche Aktienindex DAX setzte im gestrigen Handel erneut unter das psychologisch relevante Niveau von 16.000 Punkten zurück und begab sich auf die Horizontalunterstützung um 15.909 Zählern. Dreht das Barometer jetzt nicht an Ort und Stelle sofort ab, könnte sich nun eine neuerliche Verkaufswelle durchsetzen, hierfür spricht leider auch die zu Mittwoch gerissene Kurslücke.

Daher sollten sich Investoren im heutigen Handelsverlauf durchaus auf weitere Abschläge vorbereiten, Notierungen unterhalb von 15.909 Punkten könnten bärische Marktteilnehmer erneut auf den Plan rufen und für Abschläge auf 15.813 Zähler sorgen, darunter auf 15.706 Punkte. Spätestens dort wird wieder eine mehrtägige Erholungsbewegung erwartet.

Auf der Oberseite sollte mindestens der Bereich von 16.145 Punkten zurückerobert werden, um nochmals einen Anstieg an 16.290 und 16.427 Punkte zu ermöglichen.

Erste Wirtschaftsdaten am heutigen Donnerstag stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Auftragseingängen der Industrie aus Mai auf der Agenda, um 11:00 Uhr folgen europaweite Einzelhandelsumsätze aus Mai. Ab 13:30 Uhr stoßen die USA mit den Challenger-Stellenstreichungen aus Juni dazu, der Hauptfokus dürfte heute aber auf dem ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Juni der US-Amerikaner liegen. Um 14:30 Uhr werden noch einmal Zahlen zu Erstanträgen und fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht.