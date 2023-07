DAX® - Make or break: Ausbruch als Taktgeber!

Gestern kontaktierte uns ein Anleger, der das Risiko eines vermeintlichen Doppeltops beim DAX® sieht. Unter dem Strich ist dieser Investor also deutlich skeptischer als wir das zuletzt formuliert hatten. Zunächst ist die Börse der Ort, an dem die unterschiedlichsten Marktmeinungen aufeinanderprallen. In der Summe schlagen sich diese in den gehandelten Kursen nieder. Nicht zuletzt deshalb sorgt die Analyse historischer Kursverläufe – wie sie im Rahmen der TA angewandt werden – oftmals für einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Konkret müssen Anlegerinnen und Anleger erst unterhalb des Rückzugbereichs bei 15.700/15.600 Punkten von einer oberen Umkehr ausgehen. Diese Schlüsselzone hatten wir zuletzt mehrfach als strategische Absicherung gen Süden genannt. Ohne diese negative Weichenstellung pendeln die deutschen Standardwerte in den letzten Monaten seitwärts. Die o. g. Kernhaltezone markiert also die Schwelle zwischen einem gesunden Kräftesammeln und dem Umschlagen in eine Topformation. Die jüngsten Verlaufshochs bei 16.332/16.427 Punkten definieren indes das andere Ende der o. g. Tradingrange, deren Überwinden nochmals für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen würde. Entsprechend gibt der Ausbruch vermutlich die Richtung vor!

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.