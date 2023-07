Eurozone: Einzelhandelsumsätze stagnieren im Mai

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone haben sich im Mai nicht verändert. Die Erlöse stagnierten auf dem Niveau des Vormonats, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Bereits im April war die Umsatzentwicklung unverändert geblieben, nachdem die Erlöse in den beiden Monaten zuvor gesunken waren.

Vergleichsweise schwach entwickelten sich die Geschäfte mit Lebensmitteln und Getränken. Hier meldete Eurostat für Mai einen Umsatzrückgang um 0,5 Prozent im Monatsvergleich. Rückgänge gab es demnach auch beim Versand- und Internethandel mit einem Minus von 0,9 Prozent und beim Verkauf von Kraftstoffen mit einem Minus von 0,3 Prozent.

Im Jahresvergleich fielen die Umsätze im gesamten Einzelhandel im Mai um 2,9 Prozent und damit etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet./jkr/bgf/men