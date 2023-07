Heizungsgesetz-Beschluss nach Klatsche aus Karlsruhe nun im September

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Ampel-Koalition hat sich nach dem vom Verfassungsgericht vorerst gestoppten Heizungsgesetz auf einen neuen Zeitplan verständigt.

Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP teilten am Donnerstag mit, der Gesetzentwurf solle nun in der ersten September-Woche beschlossen werden. Änderungen an dem umstrittenen Vorhaben soll es ausdrücklich nicht mehr geben. Eine Sondersitzung in der parlamentarischen Sommerpause ist damit vom Tisch. Das höchste deutsche Gericht hatte am Mittwochabend den eigentlich für Freitag vorgesehenen Beschluss im Bundestag untersagt. Der Gesetzgeber muss sich damit mehr Zeit für die Beratung nehmen. Die Opposition sprach von einer Klatsche für die Regierung und besonders Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

"Wir haben Respekt vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts", hieß es in der Mitteilung der Ampel-Fraktionschefs. Es werde nun umgehend beantragt, das Heizungsgesetz in der nächsten regulären Bundestagswoche auf die Tagesordnung zu setzen und darüber abzustimmen. In der ersten vollen September-Woche soll vor allem über den ebenfalls in der Ampel umstrittenen Haushaltsentwurf beraten werden. Diese Woche ist in der Regel schon sehr vollgepackt mit Beratungen und Debatten.

Das Verfassungsgericht hatte am Mittwochabend dem Eilantrag des CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann stattgegeben. Der frühere Berliner Justizsenator nannte dies einen Weckruf. Er habe der Ampel-Koalition damit einen Gefallen getan. Das sonst beschlossene Gesetz wäre verfassungsrechtlich angreifbar gewesen. In Gesetzgebungsverfahren fehle immer wieder die nötige Sorgfalt. Dies sei zuletzt schlimmer geworden. Oft würden Abgeordnete erst kurz vor Mitternacht Hunderte Seiten Gesetzestext bekommen und sollten am nächsten Morgen darüber beraten.

Die Karlsruher Richter bemängelten nur das übereilte Verfahren, bewerteten aber nicht den Inhalt des Gesetzes. "Sie müssen jetzt nachsitzen", sagte Heilmann mit Blick auf die Regierungskoalition. Mindestens müsse der zuständige Ausschuss im Bundestag erneut tagen und sich gründlich sowie in Ruhe mit der Materie befassen. Das Gesetz solle ausdrücklich den CO2-Ausstoß im Gebäudebereich senken. Trotzdem seien keine Umweltverbände angehört worden.

Mit dem sogenannten Gebäudeenergiegesetz sollen Heizungen möglichst schnell klimafreundlich werden. Viele Bürger befürchten dabei aber eine finanzielle Überforderung. Lange hatte sich auch die Ampel intern blockiert, weil über die Details erbittert gerungen wurde, vor allem zwischen den Grünen und der FDP.

GRÜNE WAREN FÜR SONDERSITZUNG - FDP DAGEGEN

Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann hatte am Morgen gesagt, eine Sondersitzung des Bundestags im Sommer sei vorstellbar. Das sei eine Möglichkeit, die selbst das Gericht ins Gespräch gebracht habe, sagte sie im Deutschlandfunk. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse, hatte sich in der "Rheinischen Post" gegen eine Sondersitzung ausgesprochen. "Für die Menschen in Deutschland spielt es eine untergeordnete Rolle, ob das Heizungsgesetz vor oder nach der Sommerpause verabschiedet wird." Der FDP-Vize plädierte gegenüber Reuters TV für einen Bundestagsbeschluss im September. In FDP-Kreisen hieß es, Aufwand und Kosten einer Sondersitzung seien sehr hoch.

"Es wäre gut, wenn die Koalition einmal innehält und diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Anlass nimmt, ihr gesamtes Verhalten im Deutschen Bundestag bei der Beratung und Verabschiedung von Gesetzen zu überprüfen", sagte CDU-Chef Friedrich Merz zu Reuters TV. Zwar bräuchten die Bürger Planungssicherheit. Aber die Regierung habe anderthalb Jahre Zeit gehabt, einen Gesetzentwurf vorzulegen. Ähnlich äußerte sich der CDU-Politiker Jens Spahn via Twitter: "Wer jetzt eine Sondersitzung fordert, setzt das Chaos-Verfahren mit anderen Mitteln fort."

Mehrere Verbände betonten, es wäre sinnvoll, das Heizungsgesetz im Herbst zusammen mit dem Wärmegesetz zu beraten. Letzteres soll eine verpflichtende und flächendeckende Wärmeplanung einführen. In Kommunen mit über 100.000 Einwohnern soll sie ab 2026 und in den restlichen Gemeinden ab 2028 vorliegen. In Neubaugebieten sollen die Klimavorgaben für neue Heizungen ab 2024 greifen, ansonsten erst, wenn die Wärmeplanung der Kommunen vorliegen. Sie sollen Alternativen zu Wärmepumpen aufzeigen, etwa einen Anschluss an ein Fernwärmenetz.

