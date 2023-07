Industrie mit größtem Auftragsplus seit 2020 - "Keine Trendwende"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie hat im Mai wegen der starken Nachfrage nach Fahrzeugen überraschend das größte Auftragsplus seit fast drei Jahren eingefahren.

Die Bestellungen legten um 6,4 Prozent zum Vormonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das war der kräftigste Zuwachs seit Juni 2020, als es zu einer ersten Erholung von den Einbrüchen zu Beginn der Corona-Pandemie kam. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur von 1,2 Prozent. Ohne Großaufträge wäre das Plus jedoch nur halb so hoch ausgefallen. Im April war das Neugeschäft um 0,2 Prozent gewachsen, im März dagegen mit 10,9 Prozent so stark eingebrochen wie seit April 2020 nicht mehr. Bundesregierung, Wirtschaftsverbände und Ökonomen sehen daher keinen Grund für Euphorie.

"Insgesamt stabilisieren sich die zuletzt stark schwankenden Auftragseingänge", betonte das Bundeswirtschaftsministerium. Wie schwierig die Lage trotz des unerwartet guten Abschneidens bleibt, zeigt der weniger schwankende Dreimonatsvergleich: Hier fielen die Aufträge von März bis Mai um 6,1 Prozent niedriger aus als in den drei Monaten zuvor. "Hoffnungen auf eine Trendwende sind noch verfrüht" mahnte deshalb der Konjunkturexperte der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Jupp Zenzen. Im Inland hielten sich die Unternehmen aufgrund steigender Zinsen, hoher Energiepreise und ungewisser Aussichten mit Neuaufträgen zurück. "Auch die Nachfrage aus dem Ausland bleibt angesichts der abgekühlten Weltkonjunktur schwach", sagte Zenzen.

"AUF DEN ERSTEN BLICK SUPER"

Ökonomen geben ebenfalls keine Entwarnung. "Auf den ersten Blick sieht das Plus bei den Aufträgen im Mai super aus", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Aber es geht zur Hälfte darauf zurück, dass sich die immer stark schwankenden Großaufträge erholten." Der Trend beim Neugeschäft weise jedoch nach unten, zudem hätten die Unternehmen die während der Corona-Krise liegengebliebenen Aufträge zu einem guten Teil abgearbeitet. Daher spreche vieles dafür, "dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Halbjahr erneut schrumpfen wird". Ähnlich sieht das sein Kollege Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Das schwache weltwirtschaftliche Umfeld wird kaum neuen Auftragswind entfachen", sagte er. "Der Produktionsausblick für das zweite Halbjahr bleibt getrübt."

Die Bestellungen aus dem Inland stiegen im Mai um 6,2 Prozent zum Vormonat, während die Auslandsnachfrage um 6,4 Prozent zulegte. Einen besonders positiven Einfluss hatten die Fahrzeugbranche mit einem Plus von 8,6 Prozent sowie der sonstige Fahrzeugbau mit einem Zuwachs von 137,1 Prozent. Zu letzterem zählen der Bau von Schiffen, Schienenfahrzeugen, Luft- und Raumfahrzeugen sowie von Militärfahrzeugen.

MATERIALKNAPPHEIT BEI JEDEM DRITTEN UNTERNEHMEN

Nicht nur die Aufträge wuchsen im Mai, sondern auch der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe: Er lag um 2,7 Prozent höher als im Vormonat, nachdem es im April noch ein Minus von 0,2 Prozent gegeben hatte.

Der exportabhängigen Industrie machen die weltweiten Zinsanstiege zu schaffen, mit denen Notenbanken die hohe Inflation bekämpfen. Das verteuert Kredite für deutsche Exportschlager wie Fahrzeuge und Maschinen, was wiederum auf die Nachfrage drückt. Zudem klagt knapp immer noch jedes dritte deutsche Industrieunternehmen über Materialknappheit. Im Juni berichteten noch 31,9 Prozent über Engpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen, nach 35,3 Prozent im Mai, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. "Die Entspannung kann dem Stimmungsabschwung in der Industrie leider kaum etwas entgegensetzen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Aufträge können zwar schneller abgearbeitet werden, dennoch kommen im Moment zu wenige neu herein."

