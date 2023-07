Lukaschenko - Wagner-Chef Prigoschin zurück in Russland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Minsk (Reuters) - Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, hält sich nach Angaben des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Russland auf und nicht mehr in Belarus.

"Was Prigoschin betrifft, er ist in St. Petersburg. Er ist nicht auf dem Territorium von Belarus", sagte Lukaschenko am Donnerstag vor der Presse. "Er ist absolut frei." Lukaschenko zeigte sich überzeugt, dass der russische Präsident Wladimir Putin, mit dem er selbst eng verbündet ist, Prigoschin "nicht ausradieren" werde. Er werde mit Putin bei einem Treffen über den Fall Prigoschin beraten. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow erklärte am Donnerstag, man verfolge die Bewegungen von Prigoschin nicht. Am 27. Juni, wenige Tage nach der Söldner-Meuterei, hatte Lukaschenko erklärt, Prigoschin sei in Belarus angekommen.

Die Kämpfer der russischen Söldner-Truppe seien in ihren dauerhaften Lagern, sagte Lukaschenko. Weiterhin stehe sein Angebot, dass einige von ihnen nach ihrer Meuterei in Belarus stationiert werden könnten. Ob sie in das Land kämen, hänge von den Entscheidungen Russlands und der Wagner-Truppen ab. "Ob sie in Belarus sein werden oder nicht und in welcher Menge, werden wir in naher Zukunft herausfinden", sagte Lukaschenko. Er sehe in der Präsenz von Wagner-Kämpfern keine Gefahr für sein Land. Im Westen stieß die Aussicht aber auf große Besorgnis, insbesondere in den direkt an Belarus grenzenden Nato-Staaten Polen, Litauen und Lettland.

Prigoschin, der aus St. Petersburg stammt, hatte im Juni eine Rebellion seiner Söldner angeführt und sie auf den von ihm so bezeichneten "Marsch der Gerechtigkeit" gen Moskau geschickt. Sie übernahmen die Kontrolle im südrussischen Rostow am Don, wo das russische Militär sein Hauptquartier für den Krieg in der Ukraine hat. Einige hundert Kilometer vor der russischen Hauptstadt brach er die nur kurz dauernde Meuterei ab.

RUSSISCHES FERNSEHEN - WEITER ERMITTLUNGEN GEGEN PRIGOSCHIN

Prigoschin, der sich vor seiner Meuterei beinahe täglich auf seinem Telegram-Kanal meldete, war zuletzt auffällig ruhig. Ein Geschäftsflugzeug flog am Mittwoch nach Daten von Flugverfolgungs-Webseiten von St. Petersburg nach Moskau und am Donnerstag nach Südrussland. Ob sich der Söldner-Chef an Bord befand, war unklar. Das russische Staatsfernsehen startete am Mittwoch eine Kampagne in der es Prigoschin scharf attackierte. Er wurde als "Verräter" bezeichnet, angeblich exklusive Aufnahmen von Durchsuchungen der Sicherheitsbehörden zeigten Kisten voller Bargeld in Prigoschins Büro in St. Petersburg. Die Ermittlungen gegen Prigoschin dauerten an, hieß es in der am Mittwochabend ausgestrahlten Sendung "60 Minutes". Dabei war bei Verkündung des von Lukaschenko vermittelten Deals erklärt worden, dass die Ermittlungen beendet würden.

Lukaschenko hatte nach eigenen Angaben zwischen Prigoschin und Putin vermittelt. Dieser Vereinbarung vom 24. Juni zufolge sicherte Putin Prigoschin und seinen Kämpfern Straffreiheit und den Gang ins Exil nach Belarus zu. Details - etwa was aus Prigoschins Firmen wird - wurden aber nicht bekannt. Prigoschin hat nicht nur die Privatarmee gegründet. Zu seinem Firmenkonglomerat gehört auch ein riesiges Catering-Unternehmen mit staatlichen Aufträgen. Er verfügt über Militär- und Bergbauverträge in Afrika, seine Söldner sind unter anderem in Mali, Syrien und Libyen aktiv. Zudem gehört ihm der Medienkonzern Patriot Media, der geschlossen werden soll. Die gescheiterte Söldner-Rebellion stellt das Schicksal von Prigoschins gesamtem Firmennetz infrage.

Prigoschins Rebellion hatte sich gegen die russische Militärführung gerichtet, der er seit langem Inkompetenz im Krieg gegen die Ukraine vorwirft. Die Wagner-Söldner waren eine wichtige Stütze des russischen Militärs vor allem im Kampf im Osten der Ukraine. Den Söldnern bot die russische Führung an, nach Belarus zu gehen, sich den regulären Streitkräften anzuschließen oder sich ins Privatleben zurückzuziehen.

Vor kurzem hatte Russland Atomwaffen in Belarus stationiert. "Wir werden niemanden mit Atomwaffen angreifen", sagte Lukaschenko dazu am Donnerstag an den Westen gerichtet. "Aber wenn ihr eine Aggression begeht, wird die Antwort sofort erfolgen. Die Ziele sind festgelegt."

