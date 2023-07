Paus bleibt bei Kürzung von Elterngeld für hohe Einkommen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Lisa Paus will bei der geplanten Streichung des Elterngelds für besonders hohe Einkommen bleiben. Sie werde das so einbringen, da sie unter all den schlechten Varianten die aus ihrer Sicht am wenigsten schlechte Variante gewählt habe, "um eben den Kürzungsbeitrag zu leisten, der mir vorgeschrieben worden ist", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie habe nicht gehört, dass der Kürzungsvorschlag vom Finanzminister gegenüber dem Familienministerium zurückgenommen worden sei.

Über das Thema wird seit Tagen lebhaft diskutiert. Im Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 ist vorgesehen, die Einkommensgrenzen beim Elterngeld zu senken, sodass Eltern mit besonders hohem Einkommen keinen Anspruch mehr darauf haben. Damit soll die Belastung für den Haushalt reduziert werden. Die für das Thema zuständige Familienministerin hatte ihr Bedauern darüber geäußert. Ihren Angaben zufolge kommt die Sparvorgabe vom Finanzministerium. Finanzminister Christian Lindner (FDP) weist das zurück und argumentiert, sein Haus habe zwar "dringend angeregt", die Ausgabendynamik beim Elterngeld zu stoppen. Ministerien seien aber autonom und könnten eigene Vorschläge für Einsparungen machen.

Mit Blick auf die öffentliche Debatte über das Thema hatte Lindner am Mittwochabend im ZDF auch gesagt, beim Elterngeld sei das letzte Wort noch nicht gesprochen.