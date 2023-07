Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gentechnikpflanzen-Regelungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gentechnikpflanzen-Regelungen:

"Die neue Gentechnik kann dazu beitragen, dass die Agrarwirtschaft nachhaltiger wird und weniger Ackergifte nötig sind. Auch die Abhängigkeit von Agrarimporten soll so verringert werden. Der Entwurf verkörpert Politik, die auf Fakten basiert - das ist ein Grund zur Freude. Auch für die Verbraucher könnte der Vorschlag der EU-Kommission eine gute Nachricht sein. Denn er sieht auch vor, dass die neuen, genomeditierten Pflanzen im Biolandbau nicht verwendet werden dürfen. Wer also keine Lust auf Gentechnik hat, ist auch künftig bei Biolebensmitteln auf der sicheren Seite. Die Kritiker der Gentechnik aber schäumen. Doch bei aller Euphorie der Anhänger der neuen Gentechnik: Der Vorschlag der EU-Kommission ist ein Vorschlag. Die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament werden in den nächsten Wochen darüber befinden."/zz/DP/ngu