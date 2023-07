Selenskyj: Will nicht ständig an das eigene Risiko im Krieg denken

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj denkt nach eigener Darstellung nicht ständig an die Gefahr für sein eigenes Leben, die der russische Angriffskrieg mit sich bringt. "Man kann sich in einen Käfig sperren wie ein Tier und sich anketten und ständig daran denken, dass man gleich getötet wird", sagte Selenskyj dem US-Sender CNN in einem Interview, das am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Das sei aber keine Option für ihn. Dächte er ständig daran, würde er sich abschotten - so wie der russische Präsident Wladimir Putin, der seinen "Bunker" nicht verlasse. "Wenn ich mich selbst isoliere, werde ich nicht mehr verstehen, was um mich herum im Land vor sich geht", sagte Selenskyj. "Ich würde die Verbindung zur Gesellschaft verlieren. Und wenn ich diese Verbindung verliere, würde ich die Gesellschaft verlieren."/lkl/DP/zb