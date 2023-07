TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Juli 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. Juli 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Gerresheimer , Q2-Zahlen 07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Hornbach Baumarkt AG, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz 10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA Bayern, Jahres-Pk zu Ergebnisse Konjunkturumfrage des bayerischen Maschinen- und Anlagenbaus, München 14:00 USA: Coty, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA, Bekanntgabe Ausgabepreis FRA: Totalenergies, Urteil Klimaverfahren vor einem Pariser Gericht erwartet AUT: AT&S, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/23 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 04/23 08:00 FIN: Handelsbilanz 05/23 (vorläufig) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 05/23 08:30 HUN: Industrieproduktion 05/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/23 14:15 USA: ADP Beschäftigung 06/23 14:30 USA: Handelsbilanz 05/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienste 06/23 16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bayerischer Sparkassentag 2023 «Regional. Kommunal. Zukunft» mit Ministerpräsident Markus Söder, Würzburg 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Millionen-Schadensersatz für Dyson 10:00 DEU: Bundesweiter Aktionstag «Ohne uns kein Höhenflug» - Verdi fordert Inflationsausgleich von Lufthansa 11:00 DEU: EU-Kommission präsentiert Strategische Vorausschau 2023 11:00 DEU: Abschluss-Pk zur Hauptkonferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder u. a. mit Landesgesundheitsminister und GMK-Vorsitzenden Manne Lucha (Grüne), Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), Friedrichshafen 11:30 DEU: Branchentag der Automobil-Zuliefererindustrie mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), Ichtershausen 14:00 DEU: Teilnahme Bundeskanzler Olaf Scholz an der dritten Sitzung des Zukunftsrats DEU: Entwicklung der Bierpreise und Halbjahres-Zahlen der Großbrauerei Veltins USA: Facebook-Konzern macht voraussichtlich Twitter-Konkurrenten verfügbar USA/CHN: US-Finanzministerin Yellen besucht China

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi