Yellen in Peking - Wollen gesunden wirtschaftlichen Wettbewerb

Washington (Reuters) - US-Finanzministerin Janet Yellen wirbt zu Beginn ihres Besuchs in China um bessere Beziehungen zwischen den beiden Großmächten.

"Wir streben einen gesunden wirtschaftlichen Wettbewerb an, der den amerikanischen Arbeitnehmern und Unternehmen zugutekommt, und wir wollen bei globalen Herausforderungen zusammenarbeiten", twitterte Yellen am Donnerstag kurz nach ihrer Ankunft in Peking. Diese Reise biete eine Gelegenheit zur Kommunikation und zur Vermeidung von Missverständnissen. Bei Bedarf würden aber auch Maßnahmen ergriffen, "um unsere nationale Sicherheit zu schützen", machte Yellen deutlich.

Die Beziehungen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften hatten sich zuletzt verschlechtert. Die USA schränkten unter anderem den Export von Hochleistungschips sowie von Maschinen für deren Produktion ein. Daraufhin verbot die Regierung in China zunächst bestimmten Unternehmen und Organisationen den Einsatz von Chips des US-Herstellers Micron.

In dieser Woche wurden von der Volksrepublik Exportkontrollen für bestimmte Rohstoffe für die Chip-Produktion angekündigt. Diese seien ein "gut durchdachter harter Schlag" und "erst der Anfang", sagte der ehemalige stellvertretende chinesische Handelsminister Wei Jianguo. Er ist ein einflussreicher Berater der Regierung in Peking. "Wenn die Restriktionen gegen den chinesischen Hochtechnologiesektor fortgesetzt werden, werden die Gegenmaßnahmen eskalieren."

