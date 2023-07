Zinssorgen drücken Dax weg von 16.000er-Marke

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA hat dem Dax am Donnerstag zu schaffen gemacht.

Der deutsche Leitindex verlor 1,6 Prozent auf 15.684 Zähler und entfernte sich damit immer weiter von der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, verlor zwei Prozent auf 4265 Zähler. Auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen im Minus.

Wie aus den jüngsten Mitschriften der US-Notenbank Fed hervorgeht, sehen die US-Währungshüter bei den Zinsen noch Luft nach oben. "Die Anleger hatten auf eine letzte Anhebung um 25 Basispunkte im Juli gehofft", sagte Stuart Cole, Makroökonom beim Finanzdienstleister Equiti Capital. "Jetzt machen sie sich wirklich Sorgen, dass es doch noch mindestens zwei, vielleicht sogar drei weitere Anhebungen geben könnte, bevor die Notenbanker zuversichtlich sind, dass die Inflation endlich nach unten geht."

Fed-Chef Jerome Powell hatte Ende Juni erklärt, dass die meisten Entscheidungsträger der Notenbank von mindestens zwei weiteren Zinserhöhungen bis Jahresende ausgingen. Die Fed hat nach zehn Erhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt und die Leitzins-Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent beibehalten. Maßgeblich für das weitere Vorgehen seien nun die Konjunkturdaten, prognostizierte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Daher drückten auch die Job-Daten des Personaldienstleisters ADP die Stimmung. Es sind demnach in der US-Privatwirtschaft im Juli 497.000 neue Stellen entstanden, Analysten sind im Schnitt von 228.000 ausgegangen. Am Freitag folgt der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. Die Fed will mit ihren Zinserhöhungen die hohe Inflation drücken und zugleich den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen.

HANDELSSTREIT ZWISCHEN USA UND CHINA DRÜCKT CHIP-WERTE

Neben der Zinspolitik blieb aber auch der Handelsstreit zwischen China und den USA den Anlegern ein Dorn im Auge. Der Ton habe sich massiv verschärft, heißt es in einem Kommentar der LBBW. China will den Export bestimmter, für die Chip-Herstellung wichtiger Rohstoffe erschweren, nachdem die USA den Export von Hochleistungschips an die Volksrepublik beschränkt hat. Inmitten des sich zuspitzenden Handelsstreits zwischen den USA und China reist nun US-Finanzministerin Janet Yellen in die Volksrepublik.

Im Dax ging der Chip-Hersteller Infineon erneut auf Talfahrt und verlor knapp drei Prozent. Die Aktien gehörten damit zu den größten Verlierern im Leitindex. Konkurrenten wie ASML, BE Semiconductor und STMicroelectronics verloren ebenfalls zwischen 1,2 und 3,2 Prozent. An der Wall Street gaben Qualcomm and Intel jeweils gut ein Prozent nach.

STARTSCHUSS FÜR TWITTER-RIVALEN THREADS BEFLÜGELT META

Im SDax vergraulte ein Gewinneinbruch bei der Softwarefirma Suse die Anleger. Suse-Aktien brachen zeitweise um 18,5 Prozent ein und waren mit 10,20 Euro so billig wie noch nie.

Einen guten Tag erwischten dagegen Redcare Pharmacy. Die Aktien des ehemals unter Shop Apotheke firmierenden Unternehmens schossen im MDax um 5,5 Prozent nach oben. Der Online-Arzneimittelhändler hat auch dank eines Zukaufs in der Schweiz seinen Umsatz im zweiten Quartal deutlich ausgebaut.

Jenseits des Atlantiks trieb der Startschuss für die neue Kurznachrichten-App von Meta die Aktie in die Höhe. Die Anteilsscheine der Facebook-Mutter gewinnen 1,8 Prozent im vorbörslichen Handel an der Wall Street. Damit weiten sie ihre Gewinne vom Mittwochabend aus. In Erwartung der Markteinführung der App namens Threads, die Elon Musks kriselndem Rivalen Twitter Nutzer abjagen soll, stiegen die Titel um drei Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 294 Dollar. Am Donnerstag werden sie mit rund 299 Dollar so teuer wie seit Februar 2022 nicht mehr.

