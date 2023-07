Britische Statistik: Hälfte der ukrainischen Flüchtlinge will bleiben

LONDON (dpa-AFX) - Laut einer Umfrage können sich viele ukrainische Kriegsflüchtlinge in Großbritannien vorstellen, dauerhaft zu bleiben. Die Hälfte der Erwachsenen (52 Prozent) beabsichtige, auch dann die meiste Zeit im Vereinigten Königreich zu leben, wenn es sicher wäre, in die Ukraine zurückzukehren, teilte das Statistikamt ONS am Freitag mit. Ein wichtiger Punkt war für die Befragten demnach, dass sie ihrer Einschätzung nach bessere Chancen auf Arbeit haben. Gut ein Viertel (28 Prozent) habe angegeben, wieder in die Ukraine zurückkehren zu wollen. 19 Prozent gaben an, es nicht zu wissen. Nur wenige (1 Prozent) nannten andere Länder.

Großbritannien ist einer der größten Unterstützer der Ukraine, die im Februar 2022 von Russland angegriffen wurde und sich seitdem im Krieg befindet. Am Freitag kündigte das britische Verteidigungsministerium an, der Ukraine 17 spezielle Feuerwehrfahrzeuge zur Verfügung stellen zu wollen./kil/DP/men