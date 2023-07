DAX stabilisiert sich nach rotem Tag, ThyssenKrupp Nucera IPO, Samsung, Levis

Nachdem der DAX am Donnerstag um über 2,5 Prozent gefallen war und damit auf dem Stand von Anfang April lief, ist die Verunsicherung am Markt groß. Neue Verlaufstiefs standen zum Marktstart an, doch zum Mittag stabilisiert sich der Index an der 15.550er-Marke leicht. In Erwartung der US-Arbeitsmarktdaten um 14.30 Uhr ist mit keinem neuen Trend zu rechnen.

Wie wirken sich die Daten auf die Zinspolitik der US-Notenbank aus? Darüber sprechen wir heute mit unserem Händler Stephan ausführlich und stellen das positive US-Sentiment dem negativen LSX-Sentiment gegenüber.

Bei den Einzelwerten steht zunächst der Börsengang von ThyssenKrupp Nucera auf unserer Agenda. ThyssenKrupp wird die Mehrheit behalten. Nach den ersten Kursen kann gesagt werden, dass es ein erfolgreiches IPO ist. Was macht Nucera genau und welchen Ertrag generiert die Mutter damit?

Bei Samsung sorgen schlechte Quartalszahlen für nachgebende Kurse. Der Gewinn ist um 96 Prozent eingebrochen. Retten die Chips für die KI-Anwendungen das zukünftige Ergebnis?

Ebenfalls Zahlen gab es von Levi Strauss, dem Hersteller der bekannten Jeansmarke Levis. Die Aktien gaben nach, da es hier einen Rückgang bei den Daten des letzten Quartals gab. Als Traditionsmarke ist Levi Strauss seit 150 Jahren bekannt. Wie skizziert sich das mittelfristige Chartbild?

Vierter Wert ist Costco Wholesale, die ebenfalls Zahlen präsentierten. Darauf gehen wir vor dem detaillierten Blick auf die weiteren Termine des Tages noch ein.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.