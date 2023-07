DAX® - Viel zu verlieren

Nach dem Unterschreiten der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.975 Punkten) musste der DAX® gestern eine Abwärtskurslücke (15.901 zu 15.846 Punkten) und weitere Gewinnmitnahmen hinnehmen. Damit geht es nun tatsächlich ans Eingemachte, denn es weiten sich nicht nur die Bollinger Bänder (unteres Band bei 15.640 Punkten), sondern die deutschen Standardwerte haben auch die zuletzt immer wieder diskutierte Kernhaltezone bei 15.700/15.600 Punkten unterschritten. Damit droht die Schiebezone der letzten Monate in eine Topformation umzuschlagen. Im Chart haben wir eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation eingezeichnet, welche ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 700 Punkten bereithält (siehe Chart). Beim DAX® könnte deshalb die Haltezone aus diversen Hoch- und Tiefpunkten bei knapp 15.000 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücken. In diesem Dunstkreis verläuft aktuell auch die Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 14.857 Punkten). Um diese negativen Implikationen abzuwenden, müsste das Aktienbarometer möglichst zeitnah die alte Schlüsselzone bei 15.600/15.700 Punkten zurückerobern. Ansonsten droht dem DAX® eine echte Sommerdelle.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

