Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er 2,6 Prozent schwächer bei 15.528,54 Punkten geschlossen. Zinssorgen nach der Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed machte den Börsen zu schaffen. Auch an der Wall Street ging es bergab.

Im Rampenlicht am Freitag steht daher der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Von Reuters befragte Experten erwarten einen weiterhin soliden Stellenaufbau von 225.000. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist mitentscheidend für die Zinspolitik der Federal Reserve. Sie hatte im Juni eine Zinspause eingelegt. Zuvor hatte sie in einem Eilmarsch den Leitzins auf eine Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent angehoben, um die hohe Inflation einzudämmen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

Auf Unternehmensseite feiert die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp, Nucera, ihr Börsendebüt. Es ist die erste Neuemission an der Frankfurter Börse seit fast fünf Monaten.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.528,54

Dax-Future

15.658,00

EuroStoxx50

4.223,09

EuroStoxx50-Future

4.252,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.922,26 -1,1 Prozent

Nasdaq

13.679,04 -0,8 Prozent

S&P 500

4.411,59 -0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

32.597,74 -0,5 Prozent

Shanghai

3.194,19 -0,4 Prozent

Hang Seng

18.341,37 -1,0 Prozent

