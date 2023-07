Einigung auf neue Klimaziele für Schifffahrt

Handel

London/Hamburg (dpa) - Im Kampf gegen den Klimawandel muss die Schifffahrt weltweit ihre Treibhausgasemissionen bis etwa 2050 auf Null reduzieren. Das sieht ein Beschluss vor, auf den sich die Mitglieder der Weltschifffahrtsorganisation IMO nach langen Beratungen in London geeinigt haben. Konkret heißt es in der am Freitag präsentierten neuen IMO-Klimastrategie, man wolle die Emissionen «unter Berücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten bis zum Jahr 2050 oder kurz danach auf Null» senken.

Der Hauptgeschäftsführer des Reederverbandes VDR, Martin Kröger, sprach in Hamburg von einem «historischen Tag für die Schifffahrt». Bislang sahen die IMO-Vorgaben bis 2050 nur eine Halbierung des Ausstoßes von Treibhausgasen wie CO2 vor. Die Schifffahrtsindustrie hatte sich schon länger für eine Verschärfung des Ziels eingesetzt.